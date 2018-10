Cav : Lega lasci M5S o ad elezioni divisi : ANSA, - MILANO, 29 OTT - "Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con una Lega che continua a ignorare il programma con cui si è ...

Cav : Lega lasci M5S o ad elezioni divisi : "I grillini sono peggio dei comunisti di allora, del 1994, quando entrò in politica, ndr, - dice Berlusconi -. Ma io ci sarò ancora e state sicuri che vinceremo presto ancora una volta noi". Tutte le ...

Cav a Lega - stop alleanza contro natura : Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro 'Bettino Craxi - Uno sguardo sul mondo' al teatro Franco Parenti di Milano. "Questo governo è un'alleanza illogica e innaturale", ...

Matteo Salvini 'un demonio'. Ci manCava solo il satanismo : chi è la star mondiale che sputa su Lega - e Italia - : ' Matteo Salvini è il demonio'. Ci mancava solo Bono Vox , leader degli U2 , alla schiera di anti-leghisti del mondo dello spettacolo. Il cantante irlandese protagonista di quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago , Milano, ha regalato un siparietto 'politico' al pubblico Italiano, calandosi nella ...

Cav - non vorrei Lega ad elezioni con M5s : ANSA, - ROMA, 5 OTT - "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di aver quasi sottomesso i Cinque Stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi l'anno prossimo alle ...

Virtus - accordo per garantire il collegamento da FranCavilla Fontana al Fanuzzi : BRINDISI - La Stp Brindisi, l'amministrazione comunale di Francavilla e la Virtus Francavilla Calcio hanno rinnovato apposito accordo per garantire il collegamento da Francavilla Fontana allo stadio ...

Centrodestra torna 'unito'. Cav prevede fine governo - Lega frena : Roma, 20 set., askanews, - Alla fine, in ossequio alla vecchia abitudine di una politica che forse non c'è più, lo hanno ribatezzato 'il patto del babà', scherzando sul dolce oversize che il padrone di casa ha offerto al termine di un pranzo a base di timballo di melanzane e ...

La Lega modello Lotito - che Salvini critiCava - : Roma, 19 set., askanews, - 'Ma che rateizzazione? Non posso rateizzare quello che non ho'. Così il vice premier, ministro dell'Interno e leader della Lega dieci giorni fa liquidava con una battuta la ...

Di Maio ‘minaccia’ impero Berlusconi : teme l’intesa Lega-FI/ Stasera incontro Salvini-Cavaliere ad Arcore.. : Di Maio e il M5s "minacciano" l'impero di Silvio Berlusconi: temono l'intesa FI-Lega su presidenza Rai (e non solo). Salvini, "Stasera andrò dal Cavaliere. Politica? Vedremo il Milan.."(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 18:44:00 GMT)

Benzina - Lega annuncia taglio delle accise/ Ultime notizie - un Cavallo di battaglia di Matteo Salvini : Bitonci “In manovra taglio accise Benzina”. Ultime notizie, intervista del sottosegretario all’Economia in merito alla prossima manovra finanziaria del governo(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:42:00 GMT)

La cultura del Cavallo tra eleganza e tradizione : Alessandro Sansoni Oggi pomeriggio, alle 19, al «Longines Global Champions Tour», che segna il ritorno a Roma del più grande circuito internazionale di salto a ostacoli, nella cornice dello Stadio dei ...