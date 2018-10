Caterina Balivo annuncia il suo primo romanzo su Instagram

Caterina Balivo - debutto da scrittrice : il suo primo romanzo arriva in libreria : Il primo libro della conduttrice di Vieni da me uscirà nelle librerie il 30 ottobre. Il titolo incuriosisce...

‘Vieni con me’. Caterina Balivo si commuove : il racconto di Lina Sastri : “Ho avuto la fortuna di avere una madre che mi stava vicino e mi porto in giro la sua voce”: lo ha raccontato Lina Sastri a Caterina Balivo nel corso della puntata di Vieni da me andato in onda martedì 23 ottobre. Durante l’intervista ha parlato a cuore aperto della sua vita professionale e privata ed in particolare del bellissimo rapporto con la mamma. La Sastri ha, infatti, anche scritto un libro intitolato “La Casa di Ninetta” dedicato alla ...

Caterina Balivo - look aggressivi su Instagram e rivelazioni di Adriana Volpe a Vieni da Me : Caterina Balivo sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto in cui mostra dei look decisamente più aggressivi del solito. La presentatrice, riconosciuta da anni come una trendsetter, ha mandato in visibilio i fan mostrando il lato più audace di sé. Prima il selfie nei camerini della sua trasmissione Vieni da Me in mini, calze a rete e stivaloni. Poi lo scatto sul divano con pigiamino in seta a pois dove mostra le gambe e i piedi nudi. ...

Vieni da me - Caterina Balivo nei guai : chi porta in studio in fascia protetta : Emily Zanussi torna a far parlare di sé. Recentemente, infatti, la donna è stata protagonista nel salotto di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’. Il programma di Raiuno ha accolto la donna presentandola come una semplice spogliarellista. “Di giorno fa la mamma, di notte la spogliarellista” avrebbe detto la conduttrice napoletana nell’annunciare l’ospitata nel salotto Rai di Emily. Eppure, con una ricerca sui siti ...

Vieni da me - Caterina Balivo e lo scandalo nel pomeriggio Rai : in studio la 'sacerdotessa sessuale' : 'Di giorno fa la mamma, di notte la cubista nei locali', così la conduttrice Caterina Balivo ha presenta Emily Zanussi a Vieni da me . E' successo il 17 ottobre, siamo vicini alla fascia protetta. ...

Selvaggia Lucarelli osptie di Caterina Balivo : «Rimango a Ballando con le Stelle. Maria De Filippi non mi ha mai chiamata». : Selvaggia Lucarelli , ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha smentito le voci sulla sua partecipazione al talent Amici . 'Rimango a Ballando con le Stelle perché mi diverto tantissimo. Maria non mi ha ...

Caterina Balivo come Ellen DeGeneres? Piano con le parole : Vieni da me, lo scialbo programmino di Rai Uno, vorrebbe ispirarsi all'esplosivo show dell'attrice americana. Ma il paragone è quantomeno incauto L'Eredità è pesante e il concorrente non si tocca. La colpa incancellabile di Flavio Insinna " Il Grande Fratello Vip è di una noia mortale"

Maria De Filippi : ”Mi piacerebbe diventare nonna”. Ma all’improvviso l’ospitata da Caterina Balivo viene bloccata dalla Rai. Scopri il perchè : Un tweet di qualche ora fa lanciato dall’account di Vieni da Me annunciava la presenza di Maria De Filippi nella puntata del programma di Caterina Balivo di lunedì 22 ottobre. Quella della De Filippi... L'articolo Maria De Filippi: ”Mi piacerebbe diventare nonna”. Ma all’improvviso l’ospitata da Caterina Balivo viene bloccata dalla Rai. Scopri il perchè proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vieni da me - saltal'intervista di Caterina Balivo a Maria De Filippi : 'Telefonata al veleno al dg Salini' : Fine della pace televisiva tra Rai e Mediaset : a Vieni da me salta all'ultimo minuto la messa in onda dell'intervista di Caterina Balivo a Maria De Filippi , volto-simbolo di Canale 5 e di Cologno ...

Vieni da Me - il programma di Caterina Balivo prova ad alzare gli ascolti deludenti con Maria De Filippi : “Vieni da me” per alzare lo share. Rai1 punta, ancora una volta, su Maria De Filippi che sarà ospite del programma condotto da Caterina Balivo. La trasmissione, finita nel mirino per i costi importanti, continua a ottenere ascolti deludenti e si gioca un carta della concorrenza per smuovere l’auditel. La conduttrice sarà protagonista nella puntata di oggi, 22 ottobre 2018, nello spazio del “Tè delle principesse” ...

Vieni da me - Maria De Filippi da Caterina Balivo? Clamoroso - lady Mediaset in onda a reti unificate : Oggi, lunedì 22 ottobre, Maria De Filippi è praticamente a reti unificate. Oltre a Uomini e Donne , sarà a Vieni da me di Caterina Balivo su Rai 1. Qui si racconta senza filtri. 'A scuola andavo ...

Caterina Balivo come Ellen DeGeneres? Piano con le parole : Quando dichiarò ai milioni di fan che seguivano la sit com "Ellen" che non solo il personaggio ma lei stessa era lesbica, venne applaudita da mezzo mondo. L'altro mezzo cercò di non farla lavorare ...

Vieni da me - gli ospiti della settimana : chi intervisterà Caterina Balivo? : Inizia una nuova settimana di programmazione per Vieni da me, programma condotto da Caterina Balivo e in onda tutti i giorni nella prima fascia pomeridiana su Rai Uno. Il programma si sta rivelando ogni giorno ricco di contenuti, con interviste sempre molto interessanti. Questa settimana ci saranno tantissimi ospiti interessanti e a grande richiesta tornerà il “tè delle principesse”, il format di Vieni da me che all’esordio ha ...

Vieni da me - Ela Weber da Caterina Balivo spara su Mara Venier : 'Fa piangere. Se si arrabbia è insopportabile' : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Raiuno, Ela Weber ne ha anche per Mara Venier . La tedesca ex Sellerona di Tira e molla lanciata da Paolo Bonolis non ha avuto parole dolcissime per la ...