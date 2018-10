CasaPound non paga neppure le bollette | debiti per centinaia di migliaia di euro

Claudio Magris ha spiegato perché non bisogna confondere Ezra Pound con CasaPound : 'La sua visione di un'economia giusta e umana, in cui i beni circolano come in una famiglia, è un'utopia generosa, ma soffermarsi su pretese e assurde colpe degli ebrei mentre infuriava lo sterminio ...

CasaPound - Salvini : “Sgombero? Priorità a edifici pericolanti. Obiettivo è non avere più immobili occupati a Roma” : Sgomberare Casapound? “L’Obiettivo è che non ci sia neanche un immobile occupato a Roma“. Così Matteo Salvini a margine della presentazione del libro di Maurizio Molinari “Perché è successo qui”, insieme a Paolo Gentiloni al Tempio di Adriano a Roma. “Ho qui la lista delle occupazioni della Capitale: 100 immobili che aspettano di essere sgomberati anche da 20 anni”, dice Matteo Salvini. “Comincerò ...

Fratoianni : perché Salvini non fa nulla contro stabile CasaPound? : Roma – “L’organizzazione neofascista CasaPound occupa abusivamente, dal 2003, nel pieno centro di Roma, un palazzo trasformato in sede nazionale di partito e in luogo di alloggio per parenti. Il caso vuole che l’edificio si trovi a 700 metri dall’ufficio del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il quale aveva parlato di “tolleranza zero” verso gli abusivi. Il blitz della Guardia di Finanza ...

CasaPound Roma - salta sfratto : "Sarà bagno di sangue"/ Ultime notizie - stabile occupato : Iannone - "Fake news" : CasaPound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Le occupazioni non sono tutte uguali : dagli eritrei a CasaPound : “E’ uno spazio conquistato da un nucleo di famiglie che lo ha sottratto all’abbandono, lo ha riqualificato e lo ha trasformato in un luogo di cultura e di aggregazione, e a quelle famiglie e alla città nessuno potrà mai toglierlo, a prescindere dalla titolarità dell’immobile”. Qualche anno fa era pr

Salta blitz della Finanza a CasaPound - Iannone : da noi nessuna minaccia : Anzi, è nel nostro interesse che questo controllo avvenga, perché è il modo per dimostrare che il movimento, avendo solo sede legale nel palazzo ed esplicando l'attività politica in senso stretto ...

Zannola : non si può continuare a tacere dinanzi a arroganza CasaPound : Roma – “Non possiamo accettare l’idea di un Paese, una citta’ forte con i deboli e debole con i “forti”. In nome di un principio di legalita’, indifferente ai diritti umani e incapace di analizzare situazioni particolari, a Roma si procede con sgomberi massicci. Donne, uomini e bambini. Di fronte a tutto cio’, non e’ piu’ possibile tacere davanti all’arroganza fascista di ...

CasaPound tenta la presa di Pietralata - ma non sfonda : Via di Pietralata, 700 km a nord di Riace. Nel quartiere rosso sfila CasaPound, l'ultimo schiaffo, un ceffone alla sinistra sempre in stato comatoso. Persiane tirate su a metà, saracinesche chiuse, sguardi sospettosi accompagnano dall'alto uno strano corteo seguito passo passo dai blindati della polizia. Ma la proliferazione delle testuggini, sulle bandiere, tatuate addosso, sulle T-Shirt, è un effetto ottico. In tutto saranno meno ...

Nel quartiere Libertà Salvini non doveva andarci - scontro tra CasaPound e comunisti : "Benvenuti al Sud" ma solo per Bisio. Il mezzogiorno fa Lega anti Salvini. Dalla Campania con Saviano e compagni a Bari con l"eurodeputata de L"Altra Europa con Tsipras, Eleonora Forenza. Un quartiere del capoluogo barese, La Libertà, doveva però essere, malgrado il nome, offlimits per il vice presidente del Consiglio.A distanza di una settimana dalla sua visita, una manifestazione antirazzista. Titolo democratico Mai con Salvini, quartiere ...