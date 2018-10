Carenza di ferro | campanello d’allarme per malattie croniche

dilei

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ladiè ild’allarme per. Spesso ignorata, l’anemia provocata dalladi questa sostanza, può essere una spia importante per valutare lo stato di salute di una persona e prevenire alcune. Nonostante basti un semplice esame del sangue per individuare livelli bassi di, il problema viene spesso sottovalutato e ogni anno porta alla morte di ben 800mila pazienti in tutto il mondo. L’allarme è stato lanciato dagli esperti della Società Italiana di Medicina Interna (Simi), in occasione del 119/mo Congresso Nazionale a Roma. Ladi, secondo gli ultimi dati, è piuttosto diffusa fra i bambini e il problema aumenta con l’età, diventando ancora più grave negli over 65. Così tanto che ben 2 milioni di anziani che soffrono dicardiache, respiratorie e intestinali, hanno dei bassi ...