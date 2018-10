Cancro | nel 2018 i decessi saranno 9 milioni

Cancro al polmone - la colpa non è solo del fumo di sigaretta : «Nelle nostre case c'è un gas radioattivo» : Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi : 'La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera ...

Tumore del seno e recidive / I grassi nella dieta aumentano del 24% il rischio che il Cancro si rimanifesti : Tumore del seno e recidive, nella dieta se vengono assunti troppi grassi si aumenta del 24% i rischi di poter vedere nuovamente il cancro manifestarsi. Ecco tutti i consigli.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:42:00 GMT)

Prospettive future nella cura del Cancro dello stomaco in stadio avanzato : Un gruppo di esperti italiani ha fatto il punto sulle Prospettive future di trattamento del cancro dello stomaco in stadio avanzato. Il passaggio chiave di tali approcci sarà l’identificazione di sottogruppi di malati che rispondano meglio alle terapie disponibili e a quelle in corso di sviluppo. Negli ultimi anni ci sono state innovazioni, in generale, nella gestione del cancro dello stomaco in stadio avanzato e c’è stato l’avvento di nuove ...

Mondovì : Municipio e fontana in rosa nella notte per sostenere la ricerca sul Cancro : Ci sarà anche il palazzo comunale di Mondovì tra i monumenti e le sedi municipali che nella notte del 1° ottobre si tingeranno di rosa per sostenere la ricerca sul cancro. La Città ha infatti aderito ...

L'aspirina è utile nella cura del Cancro. Lo dicono gli scienziati - : L'uso delL'aspirina a piccole dosi può essere utile nel trattamento dei tumori. Lo riporta MedicalXpress. Gli scienziati della Cardiff University hanno studiato la storia clinica di 520.000 pazienti ...

Toronto - Congresso Mondiale sul Cancro al polmone/ Italia - 41mila casi nel 2017 : 7000 esperti presenti : Toronto, Congresso Mondiale sul cancro al polmone: Italia, 41mila casi nel 2017. Erano presenti ben 7000 esperti, in fase di studio nuovi processi contro il big-killer.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 12:59:00 GMT)

Nadia Toffa racconta la sfida contro il Cancro nel libro Fiorire D’Inverno : “In questo libro vi apro il mio cuore” : Nadia Toffa in libreria con Fiorire D’Inverno: nel nuovo libro racconta la sua personale sfida contro il cancro Fiorire D’Inverno: L'articolo Nadia Toffa racconta la sfida contro il cancro nel libro Fiorire D’Inverno: “In questo libro vi apro il mio cuore” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Accelerator Award - l'unione fa la forza nella lotta al Cancro : Oltre trenta milioni di euro di investimenti per sei progetti di ricerca in grado di scrivere nuovi paradigmi nella lotta al cancro

Accelerator Award - l’unione fa la forza nella lotta al Cancro : Nel mondo della ricerca le sinergie sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi e ampliare il raggio delle possibilità di successo nella lotta alle patologie. I ricercatori, già a partire dagli anni accademici, vivono in un sistema transnazionale di formazione e confronto e la cooperazione scientifica è decisiva anche dopo, in ottica di investimenti e relativi accessi ai fondi. La partnership tra Cancer Research Uk, Airc (Associazione ...

Combatte per anni contro un Cancro - mamma “si arrende” nel primo giorno di scuola del figlio : Lutto a Santa Maria di Sala (Venezia). Elsa Moro aveva quarantasei anni e per tanto tempo ha lottato con tenacia contro un male incurabile che purtroppo ieri l’ha strappata all’affetto dei suoi cari tra cui il suo unico figlio di tredici anni.Continua a leggere

Il Cancro - il selfie e la vittoria nella partita più importante : Valentina Vignali a 5 anni dall’operazione svela la sua foto speciale! : Valentina Vignali racconta le vicissitudini vissute in ospedale dopo l’operazione alla tiroide, 5 anni fa la giocatrice di pallacanestro e web influencer lottava contro un cancro che oggi ha debellato Valentina Vignali decide di raccontare su Instagram una pagina triste della sua vita. La giocatrice di basket ha parlato più volte del cancro che l’ha costretta in un letto di ospedale cinque anni fa, ma non ha mai svelato ...

Il messaggio di Antonella - malata di Cancro : «Concentratevi sul lavoro e sui vostri cari» : Segni che somigliano a smagliature, poi l’ecografia, la mammografia e gli esami di accertamento. Così Antonella Goldoni, una giornalista della Gazzetta di Mantova, ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo una prima fase di disorientamento, ha reagito con grande decisione: vuole che la sua esperienza e quello che sta imparando possano aiutare altre donne nella stessa situazione. Per questo ha condiviso su Facebook una foto del suo seno, con i ...