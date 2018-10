Cameo richiama la gelatina Paneangeli in fogli per rischio salmonella

Blastingnews

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Richiamo per lainpresenza di. La decisione è stata presa in via precauzionale per possibile contaminazione microbiologica sul lotto 24053/3 venduto in confezioni da 12 grammi. La data di scadenza riportata sulla confezione è il 15/06/2021. La comunicazione di richiamo è stata diffusa ai consumatori anche dalle catene che vendono questo tipo dialimentare e che sono, in ordine alfabetico: Auchan, Bennet, Cadoro, Carrefour, Coop, Simply, Tigros....