Calzedonia in Africa per un progetto imprenditoriale e umanitario GALLERY

Calzedonia apre stabilimento in Africa

(Di lunedì 29 ottobre 2018)trova la sua Itaca: inunUna nuova frontiera, vincente dal punto di vistae illuminata sul piano: il 18 ottobre 2018inaugura il suo primo impianto in. La nuova struttura produttiva – ITACA TEXTILE PLC – sorgerà in Etiopia, a Macallè, nella Regione del Tigrai: un regime doganale favorevole, una disponibilità sempre crescente di materie prime e un’ampia presenza di manodopera sono solo alcuni dei motivi che fanno dell’investimento del gruppo italiano una sfida strategica e stimolante. ITACA TEXTILE PLC conta già oggi 1000 dipendenti e arriverà entro la metà del 2019 a 1.500 ai quali verranno garantiti trasporto e mensa gratuiti. Ma sono diverse le iniziative a caratterevolte a far crescere insieme alla fabbrica anche il territorio: tra queste la creazione ...