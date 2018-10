Calciomercato Serie A | Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia

Calciomercato Serie A - possibile clamorosa trattativa con un top player di Premier : polemiche dopo le sue dichiarazioni : Le dinamiche di mercato tengono sempre alta l’attenzione, anche quando per l’apertura della prossima sessione mancano ancora circa due mesi. In questa occasione l’assist per ipotizzare lo sviluppo di una clamorosa trattativa è arrivato indirettamente dalla Premier e in particolare da Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United di Mourinho. L’attaccante belga ha dichiarato di volersi cimentare con il campionato ...

Calciomercato - da gennaio via libera alle trattative con i calciatori in scadenza : grandi nomi vicini alla Serie A [FOTO] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - Lukaku e il futuro in Serie A : 'Perché no?'. Poi elogia la Juventus : " Perchè no, è una cosa che spero ", le parole rilasciate dal belga alla Gazzetta dello Sport . In quale squadra? Lukaku non si sbilancia, ma i suoi complimenti alla Juventus sembrano essere un ...

Calciomercato Manchester United : Mourinho osserva da vicino due protagonisti della Serie A : Il Calciomercato non si ferma mai: a più di due mesi dall’apertura della sessione invernale, Josè Mourinho, approfittando della sosta per le Nazionali, ha approfittato per osservare da vicino alcuni calciatori che potrebbero fare al caso del Manchester United, deludente in questa prima fase di stagione. Ieri lo Special One è andato a vedere Montenegro-Serbia, che si sfidavano per la prima volta dalla separazione calcistica dei due ...

Calciomercato Serie A - il semaforo delle big : i promossi e i bocciati dell'inizio di stagione : semaforo verde per il campione del mondo, così come per Davide Santon: l'ex Inter si sta riaffermando e Di Francesco gli sta concedendo lo spazio per mostrare le sue qualità. Bene, infine, anche ...

Calciomercato - dalla Spagna : “Marcelo e Modric in Serie A” : Calciomercato JUVENTUS INTER MARCELO Modric / Manolete, capo-redattore di ‘As’, lancia un’indiscrezione di mercato che avrebbe del clamoroso. Il giornalista ha infatti scritto su Twitter: “Juventus, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Manchester United seguono i migliori giocatori del calcio spagnolo e sono disposti a spendere tanto per acquistarli. Suppongo che Marcelo e Modric saranno […] L'articolo ...

Calciomercato - Gennaro Troianiello in Serie D : ecco la nuova destinazione : Il Calciomercato continua a regalare emozioni, si muove anche la Serie D, in particolar modo importante notizia nelle ultime ore. nuova destinazione per Gennaro Troianiello, l’ex fantasista di Salernitana, Palermo e Verona ha trovato l’accordo con il Nola, tutto definito nelle ultime ore. Il club si candida ad essere protagonista in campionati. Troianiello grande colpo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Il Calciomercato del giorno – Grande occasione per i club di Serie A : Il calciomercato del giorno – Ormai c’è aria di divorzio tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain. Il centrocampista, il cui contratto scadrà la prossima estate, avrebbe rifiutato la terza proposta di rinnovo contrattuale offerta dalla dirigenza parigina. E’ chiaro a questo punto che l’intenzione del giocatore è quella di lasciare il ‘Parco dei Principi‘. Da tempo, sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma il francese potrebbe finire ...

Il Calciomercato dal 2010 a oggi - in Serie A spesi oltre 6 - 7 miliardi : Il CIES ha analizzato il mercato degli ultimi 8 anni. Premier senza paragoni, il City è il club che ha speso di più. Juve e Roma nella top 10 per investimenti. L'articolo Il calciomercato dal 2010 a oggi, in Serie A spesi oltre 6,7 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - il Bordeaux fa la spesa in Serie A : in arrivo due ex “italiani” : Ultima giornata infuocata per gli operatori di mercato del Bordeaux. Il club francese ha formalizzato l’arrivo in prestito di Yann Karamoh, soffiato al Saint Etienne, e sta per chiudere l’affare Cornelius, chiuso all’Atalanta da Barrow e Zapata. Reduce dalla vittoria sul Monaco di domenica scorsa, in questo turno i girondini andranno in trasferta a Rennes, dove si è trasferito di recente un altro ex del nostro campionato: ...

Serie A 2018 : quanti gol dal Calciomercato : Stefan de Vrij, Inter, Il difensore olandese non ha certamente bisogno di presentazioni: gli anni trascorsi in maglia Lazio lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo, l'Inter lo ha portato a Milano ...

Calciomercato - i calciatori che possono ancora lasciare la Serie A [FOTO] : 1/6 Candreva (Foto Jennifer Lorenzini/LaPresse) ...

Serie A - il pagellone del Calciomercato : Juve al top - tornano grandi le milanesi - deludono Napoli e Bologna : Si è chiuso il calciomercato estivo, con le ultime concitate ore della sessione che hanno visto Torino e Sampdoria mettere a segno colpi importanti per l’annata che inizierà domani Il calciomercato estivo è chiuso. Il gong per la nostra Serie A è arrivato quest’oggi alle 20, una settimana dopo della Premier League ed un po’ prima della Liga che prolungherà sino a fine agosto la sessione. Le squadre del nostro campionato ...