Calcio | Serie A 2018-2019 | Lazio-Inter 0-3 Un super Icardi trascina i nerazzurri

Calcio - Serie A 2018-2019 : Lazio-Inter si gioca! Scongiurato il rinvio - in campo nonostante l’allerta meteo : Molti dubbi negli ultimi giorni che sono aumentati ancor di più oggi, con l’ondata di maltempo che ha sommerso d’acqua il Centro Italia. Ora però l’ufficialità: è confermato il posticipo della nona giornata della Serie A di Calcio 2018-2019, si giocherà stasera all’Olimpico di Roma Lazio-Inter. Queste le parole di Stefano De Martino, Direttore della Comunicazione biancoceleste, sul sito ufficiale dei ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia : Da giovanissimo rappresentava uno dei profili più interessanti per il futuro del campionato Italiano e anche della Nazionale, poi, nel momento in cui sembrava poter fare l’ennesimo salto, Giulio Donati si è un po’ allontanato dai riflettori dei top club. Dopo un paio di prestiti ai tempi dell’Inter (Lecce in Serie A e Padova e Grosseto in Serie B), per il terzino destro è arrivata la prima occasione da cogliere al volo ...

Albalonga (Calcio - serie D) - il realismo di capitan Panini : «Ora è inutile guardare in alto» : Roma – Prima sconfitta interna stagionale per l’Albalonga che cade 3-1 contro l’Aprilia Racing Club. Una partita decisamente non fortunata per i castellani di mister Ferazzoli (squalificato) che hanno subito il gol del decisivo sorpasso a sei minuti dal 90esimo e che successivamente hanno anche sbagliato un rigore con Pippi e colpito un palo con il giovane Capogna. Un match che è la fotografia di un inizio di stagione davvero particolare ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Roma 1-1. Mertens risponde ad El Shaarawy - Juventus di nuovo a +6 sui partenopei : Il Napoli pareggia per 1-1 in casa contro la Roma nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio, che ha visto i giallorossi passare in vantaggio al 15′ con El Shaarawy ed i padroni di casa impattare proprio al 90′ grazie a Mertens, abile a raccogliere una conclusione ciccata da Callejon. Nel primo tempo vantaggio giallorosso griffato da El Shaarawy al 15′: Under arriva sul fondo e mette in mezzo dalla destra un ...

PAGELLE / Napoli Roma (1-1) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata) : Le PAGELLE di Napoli Roma (1-1): Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida dello stadio San Paolo. Finisce con un pareggio: alla rete di El Shaarawy risponde Mertens(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Pagelle/ Napoli Roma : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Napoli Roma: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida dello stadio San Paolo, che si è giocata nella decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:38:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Milan-Sampdoria 3-2. Gol ed emozioni a San Siro - decide Suso nella ripresa : Il Milan rimonta e supera in una pazza partita la Sampdoria nel posticipo della decima giornata della Serie A di Calcio: decisivo il gol di Suso nella ripresa, che fissa lo score sul 3-2 finale. nella prima frazione vantaggio rossonero con Cutrone, rimonta blucerchiata con Saponara e Quagliarella ed infine momentaneo pari di Higuain. Nel primo tempo al 17′ Cutrone porta in vantaggio i padroni di casa sfruttando alla perfezione un cross al ...

PAGELLE/ Milan Sampdoria (3-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata) : Le PAGELLE di Milan Sampdoria: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata a San Siro, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:22:00 GMT)

LIVE Napoli-Roma - DIRETTA Serie A Calcio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, big match della 10a giornata del campionato di Serie A 2018-2019. La sfida del San Paolo è importante per entrambe le squadre, reduci da una settimana di Champions League incoraggiante, dove il Napoli ha sfiorato l’impresa in casa del PSG e la Roma ha superato all’Olimpico il CSKA Mosca con un secco 3-0. La formazione di Carlo Ancelotti, seconda in classifica a 21 punti, dovrà ...

Pagelle/ Milan Sampdoria : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 10^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Milan Sampdoria: Fantacalcio, i voti a tutti i protagonisti della sfida che si è giocata a San Siro, valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:01:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Hellas Verona-Milan 0-1 - decide una rete di Valentina Giacinti : Va in archivio il quinto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il posticipo domenicale tra l’Hellas Verona e il Milan, capoclassifica, ha premiato la formazione allenata da Carolina Morace che si è imposta 1-0 allo stadio “Olivieri” grazie ad una rete del capocannoniere di questo torneo nazionale Valentina Giacinti. Per la punta della Nazionale italiana si tratta della settima marcatura in queste prime ...

Calcio - Serie D - 7iornata. Sanremese nella tana dello Stresa per continuare a sognare - ore 14.30 - : Probabile formazione Sanremese: Manis; Fiore, Videtta, Giubilato, Anzaghi; Rotulo, Taddei, Spinosa; Molino, Fall, Scalzi Potrete seguire il match tra Stresa e Sanremese nella web cronaca live su ...

Calcio - Serie D. Sanremese nella tana dello Stresa per continuare a sognare - ore 14.30 - : Probabile formazione Sanremese: Manis; Fiore, Videtta, Giubilato, Anzaghi; Rotulo, Taddei, Spinosa; Molino, Fall, Scalzi Potrete seguire il match tra Stresa e Sanremese nella web cronaca live su ...