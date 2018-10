Calcio : posticipo - Napoli-Roma 1-1 : 22.30 Il Napoli acciuffa la Roma nel finale (1-1) dopo una partita in salita e resta a -6 dalla Juventus capolista, vittoriosa sabato a Empoli. Roma cinica che colpisce al primo affondo (14'): Under dalla destra mette al centro, El Shaarawy, tutto solo, insacca di destro festeggiando al meglio il 26° compleanno (sabato). La reazione del Napoli è intensa, ma imprecisa. E la Roma rischia anche di raddoppiare (35') se Albiol non respingesse sulla ...

Calcio : posticipo - Milan-Sampdoria 3-2 : 19.55 Il Milan torna al successo nel delicato match del Meazza con la Sampdoria: 3-2. Gattuso schiera un inedito 4-4-2 con Cutrone a far coppia d'attacco con Higuain. Ed è proprio il 20enne attaccante a sbloccare la gara al 17' di testa su cross di Suso. Ma dura poco: al 21' l'ex Saponara fulmina di destro Donnarumma su assist di Quagliarella. E al 31' Saponara restituisce il favore al compagno per l'1-2. Il Milan trova il pari su combinazione ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Roma-Juventus 0-4 - poker delle bianconere nel posticipo della quarta giornata : Allo stadio “Tre Fontane” successo esterno della Juventus Women contro la Roma nel posticipo domenicale della quarta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A. Le bianconere si sono imposte 4-0 sul rettangolo di gioco capitolino grazie alle marcature di Benedetta Glionna al 27′ e alla tripletta della britannica Eniola Aluko. Le campionesse d’Italia, con questo successo, si portano in terza posizione a quota 9 ...

Calcio - Serie C girone A : in campo Carrarese e Juventus Under 23 - gli aggiornamenti in tempo reale del posticipo della seconda giornata : Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport

Calcio : posticipo - Milan-Atalanta 2-2 : 19.58 Finisce con un emozionante 2-2 il match del Meazza fra Milan e Atalanta. La gara si sblocca dopo soli 2': bel lancio di Suso, Higuain insacca di destro al volo (primo gol al Meazza in rossonero). Bonaventura raddoppia (20') di testa, ma il Var annulla per fuorigioco. Ghiotta chance per l'Atalanta (33'): l'ex Pasalic mette a lato da due passi. Palo di Bonaventura e chance fallita da Kessie prima dell'intervallo. L'Atalanta pareggia a ...