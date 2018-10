Calcio a 5 | Bielorussia-Italia 2-2 | beffardo pareggio in amichevole degli Azzurri a Minsk

oasport

: #calcioa5 Pari beffardo degli Azzurri in amichevole a Minsk: tante chance sciupate dalla formazione di Menichelli - OA_Sport : #calcioa5 Pari beffardo degli Azzurri in amichevole a Minsk: tante chance sciupate dalla formazione di Menichelli -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Termina sul 2-2 la prima delle due amichevoli dell’dia 5 contro la. All’“Uruchye” digli, due volte in vantaggio, non son riusciti a gestire la situazione, facendosi raggiungere dai padroni di casa, dopo aver avuto anche diverse chance per siglare altre reti, come le traverse colpite tra il primo e il secondo periodo di gioco testimoniano. Il CT Roberto Menichelli manda in campo la seguente formazione: Stefano Mammarella in porta, Lima, Romano, De Oliveira e De Luca giocatori di movimento. A sbloccare il risultato ci pensa il capitano Lima dopo 2’7″, realizzando in maniera chirurgica sugli sviluppi di und’angolo. La nostra Nazionale continua a spingere: Giacomo Azzoni colpisce in pieno la traversa e il tiro di Lima viene salvato sulla linea di porta. Al 14’8″ la doccia gelata del pari ...