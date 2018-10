Calciatore brasiliano trovato morto in un bosco con i genitali recisi

Che fine ha fatto Amauri? Il Calciatore brasiliano naturalizzato italiano ha girovagato numerosi club in Italia : Amauri è un ex calciatore brasiliano naturalizzato Italiano, attaccante. Ha ricevuto in Italia il soprannome Calimero. Da ragazzo ha lavorato in un supermercato, in una fabbrica di carbonella, nel settore metallurgico e come muratore per aiutare la famiglia, riuscendo anche ad allenarsi e fare provini, spesso non riuscendo, a causa di tutti questi impegni, ad esprimersi al massimo. È sposato con Cynthia Cosini Valadares, connazionale ...