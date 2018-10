Brillante il comparto del commercio in Italia | +3 | 02%

Il comparto finanziario in Italia Brillante - +3 - 84% - : brillante l'andamento del settore finanziario Italiano . Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell' indice EURO STOXX , che rimbalza di 5,48 punti rispetto alla chiusura della vigilia.

Andamento positivo per il comparto chimico italiano - +1 - 24% - - Brillante l'andamento di Aquafil : L' Indice del settore chimico continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' EURO STOXX Chemicals . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.998,51 in guadagno ...

Brillante il comparto tecnologico a Milano - +2 - 13% - : Teleborsa, - Molto positiva la giornata per l'indice delle società High Tech italiane, che sorpassa l'EURO STOXX Technology, in lieve salita, con un guadagno di 3,59 punti. Intanto il FTSE Italia ...

Fondo sovrano norvegese mette a segno performance Brillante grazie al comparto oil : Teleborsa, - performance brillante nel secondo trimestre per il Fondo sovrano norvegese , che fa affari soprattutto con le società petrolifere , grazie alla risalita del prezzo del petrolio ed alla ...

Fondo sovrano norvegese mette a segno performance Brillante grazie al comparto oil : performance brillante nel secondo trimestre per il Fondo sovrano norvegese , che fa affari soprattutto con le società petrolifere , grazie alla risalita del prezzo del petrolio ed alla strategia ...