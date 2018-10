Brasile | Trump chiama Bolsonaro | lavoreremo insieme su tutto

Vince Bolsonaro. Anche il Brasile ha il suo Trump : 57.797.416 voti per Jair Bolsonaro, il 55,13 per cento; 47.040.380 voti per Fernando Haddad, il 44,87 per cento. È così Jair Bolsonaro è diventato il 38esimo presidente del Brasile. Il nono della Terza Repubblica, il quinto eletto a suffragio popolare diretto da quando fu reintrodotto; il secondo di

La potenza evangelica - da Donald Trump (e Mike Pence) negli Usa a Jair Bolsonaro in Brasile : Hanno contribuito a portare Donald Trump alla Casa Bianca e, con lui, un loro adepto, il vice presidente Mike Pence. E ora provano a fare il bis in Brasile.potenza evangelica. Che dall'ambito religioso sconfina in quello della politica.Non si sta parlando di una minoranza, per quanto agguerrita, di fanatici fondamentalisti. Si tratta, al contrario, di una comunità che oggi negli Usa conta 100 milioni di adepti, l'81% dei quali ha votato ...

