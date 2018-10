Brasile | Salvini | lieto di andare a prendere personalmente Battisti

Brasile - Salvini : ci rimandino Battisti : 23.52 "E dopo anni di chiacchiere, chiederò che ci rimandino in Italia il terrorista rosso Battisti ". Dopo aver fatto i complimenti al neo presidente Jair Bolsonaro, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce su Twitter che uno dei primi atti che l'Italia intende fare nei confronti del Brasile sarà quello di richiedere l'immediata estradizione dell'ex leader dei Proletari armati per il comunismo Cesare Battisti , condannato ...

Voto in Brasile - Salvini sta con Bolsonaro : "Ci restituirà Battisti" : In questo video mi ringrazia garantendo che restituirà all'Italia il terrorista rosso #Battisti , da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo. #goBolsonarogo ...