Brasile - il candidato dell'ultradestra Jair Bolsonaro è Presidente con il 55 - 13% dei voti : Ormai in Brasile è confermata la svolta verso l'ultradestra. Sarà Jair Bolsonaro, ex capitano dell’esercito, il nuovo Presidente del Brasile a partire dal primo gennaio dell'anno venturo. Al ballottaggio ha sopraffatto l'erede di Lula, il candidato del Partito dei lavoratori Fernando Haddad. Gli exit poll pongono a 12 punti il distacco tra i due candidati: il 56% contro il 44%. Le prime parole del neoeletto sono state: "Difenderò la ...

Brasile : Roger Waters attacca il candidato di destra Bolsonaro : 'Resistere al neofascismo' : A poche settimane dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, dopo la vittoria sfiorata al primo turno [VIDEO] del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, arriva una nuova voce di protesta contro quello che potrebbe diventare il nuovo Presidente della repubblica. Ma non è un suo sfidante diretto, bensì il cantautore e musicista Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd. Lo scorso martedì, durante il concerto di San Paolo, ...

Elezioni in Brasile - al primo turno trionfa Jair Bolsonaro - candidato di estrema destra : Jair Bolsonaro, candidato della destra conservatrice ed ex militare, ha staccato di oltre 20 punti percentuali Fernando Haddad, esponente progressista sostenuto anche dall'ex presidente Lula. Tra 20 il ballottaggio.Continua a leggere

Elezioni in Brasile - candidato estrema destra Bolsonaro sfiora il 50 per cento : Seduto accanto al suo consigliere economico, Paulo Guedes, Bolsonaro ha sottolineato che "il Brasile è ormai al bordo dell'abisso", perché la classe politica ha fatto "affondare il paese nella sua ...

Brasile : le donne contro il candidato misogino Bolsonaro : Saranno le donne le uniche in grado a fermare l’irresistibile ascesa dell’ultra conservatore Jair Bolsonaro? Questa è la domanda cruciale per le elezioni presidenziali brasiliane del prossimo 7 ottobre. Per questo è nato il movimento “Ele Nao” (Lui No), partito con gruppi femministi scesi in campo contro il candidato più misogino di queste elezioni...

Chi è Fernando Haddad - candidato alle presidenziali in Brasile - al posto di Lula - : Avvocato con un master in Economia e un dottorato in Filosofia, Haddad è diventato popolare nelle ultime settimane perché portavoce del "compagno" Lula nelle manifestazioni in piazza. A meno di un ...

Brasile : il momento in cui il candidato presidente Bolsonaro viene accoltellato in pubblico : Jair Bolsonaro partecipava in una manifestazione elettorale a Juiz de Fora.Colpito al fegato, è grave

Brasile - accoltellato durante un comizio il candidato dell’estrema destra : il video dell’aggressione a Bolsonaro : Il candidato dell’estrema destra alle presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro, è stato accoltellato allo stomaco durante un comizio a Juiz de Fora. Nel video, il momento in cui l’aggressore, Adelio Bispo de Oliveira, ferisce il politico dato in vantaggio nei sondaggi. Bolsonaro ha poi registrato un breve video dall’ospedale, dove è stato ricoverato d’urgenza e dove le sue condizioni sono sembrate fin da subito gravi: ...