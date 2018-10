Brasile | Haddad promette che difenderà la democrazia

Elezioni Brasile - Bolsonaro verso vittoria?/ Risultati ballottaggio - diretta live : Haddad “rimonta possibile” : Elezioni Brasile, ballottaggio Bolsonaro-Haddad: diretta Risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Voto Brasile - Jair Bolsonaro favorito alla presidenza. Lo sfidante Haddad spera ancora : “Con lui si rischia il fascismo” : Lui è certo di vincere e al primo turno ha portato a casa il 46% dei voti. È un ex militare, nostalgico della dittatura. Lo accusano di essere fascista e machista e di ultradestra, ma al ballottaggio è lui il superfavorito. È Jair Bolsonaro, leader del partito Sociale-liberale, che domani sfiderà per la presidenza del Brasile Fernando Haddad, l’erede politico di Lula da Silva, dichiarato ineleggibile a causa della condanna per corruzione in ...

Brasile : Haddad lancia ultimo appello contro Bolsonaro

Brasile - Elezioni 2018 : Bolsonaro e Haddad al ballottaggio - Sky TG24 - : Si terrà domani, domenica 28 ottobre, lo scontro finale tra il candidato populista di estrema destra - in testa a tutti i sondaggi - e il suo avversario, ex sindaco di San Paolo, di sinistra e di ...

Brasile al voto - Haddad tenta la rimonta su Bolsonaro

Brasile : sondaggio - Bolsonaro al 60% - 20 punti su Haddad

Brasile : Haddad - "non è impossibile per noi raggiungere il 50 per cento" : Per cominciare, Haddad, che è docente di Scienza politica all'Università di San Paolo, inquadra l'ascesa di Bolsonaro nella crisi del neoliberismo, fenomeno che, a suo parere, ha dei legami anche con ...

Fronte democratico con Haddad per far uscire il Brasile dalla crisi : ... nelle strade e nelle reti; allo stesso tempo va promosso attivamente l'incontro di personalità del campo progressista, democratico e patriottico con la realizzazione di manifestazioni, spettacoli, ...

Brasile : Bolsonaro 46 - 2% - Haddad 28 - 9% - scrutinio al 98 - 75% : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Al via la Perugia-Assisi, attesi 25mila Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese Manovra, Def scommette su crescita ma da 2020 Iva torna a salire Salvini, la nostra è ...

Brasile - elezioni : Bolsonaro vince al primo turno. Ballottaggio con Haddad il 28 ottobre : Jair Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile, avvicindandosi al 50% dei voti e staccando Fernando Haddad per più di 20 punti. Il candidato di estrema destra, ex ...