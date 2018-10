Brasile | Bolsonaro stravince le elezioni grazie ai gruppi WhatsApp

Brasile : qual è il progetto economico di Bolsonaro : Dettagli tecnici non sono noti certo è che da sempre Guedes ha difeso una maggiore apertura internazionale dell 'economia brasiliana , oggi una delle più chiuse. Quindi, prevede la riduzione delle ...

Brasile - Bolsonaro ha vinto le elezioni. Il controverso presidente ultra-liberista esulta : ... abbassamento dell'età della responsabilità penale da 18 a 16 anni, sempre più potere alla polizia per fronteggiare la violenza in uno dei Paesi con più omicidi del mondo. Queste alcune delle ...

Vince Bolsonaro. Anche il Brasile ha il suo Trump : 57.797.416 voti per Jair Bolsonaro, il 55,13 per cento; 47.040.380 voti per Fernando Haddad, il 44,87 per cento. È così Jair Bolsonaro è diventato il 38esimo presidente del Brasile. Il nono della Terza Repubblica, il quinto eletto a suffragio popolare diretto da quando fu reintrodotto; il secondo di

Brasile - Salvini : con Bolsonaro chiederò estradizione Battisti : ... se diventerà presidente, il noto terrorista rosso Cesare Battisti, condannato all'ergastolo, da sempre protetto dai politici e dagli intellettuali di sinistra di mezzo mondo, verrà finalmente ...

Brasile - Jair Bolsonaro è il nuovo presidente. L’ex capitano dell’esercito trionfa con il 55 - 2% : Jair Bolsonaro è il nuovo presidente eletto del Brasile. Con il 55,2% dei voti, il candidato della destra ha nettamente sconfitto Fernando Haddad, del Partito dei lavoratori, che non è andato oltre il 44,8% dei consensi, secondo i dati riferiti dalla commissione elettorale. “Cambierò il destino del Paese”, ha detto Bolsonaro dopo la conferma della sua vittoria, promettendo di creare “una nazione grande, libera e ...

