Brasile | Bolsonaro presidente | vince l' estrema destra

57.797.416 voti per Jair Bolsonaro, il 55,13 per cento; 47.040.380 voti per Fernando Haddad, il 44,87 per cento. È così Jair Bolsonaro è diventato il 38esimo presidente del Brasile.

Brasile - Jair Bolsonaro è il nuovo presidente. L’ex militare trionfa con il 55 - 2%. Sconfitto il partito dei lavoratori : Jair Bolsonaro è il nuovo presidente eletto del Brasile. Con il 55,2% dei voti, il candidato della destra ha nettamente Sconfitto Fernando Haddad, del partito dei lavoratori, che non è andato oltre il 44,8% dei consensi, secondo i dati riferiti dalla commissione elettorale. “Cambierò il destino del Paese”, ha detto Bolsonaro dopo la conferma della sua vittoria, promettendo di creare “una nazione grande, libera e ...

Il Brasile ha deciso : Bolsonaro è il nuovo presidente : I candidati incarnavano progetti diametralmente opposti: da una parte un militare a riposo, nostalgico della dittatura militare e favorevole a una piena liberalizzazione in economia; dall'altro un ...

Il Brasile vira a destra - Bolsonaro presidente | Trump : lavoreremo insieme : Il candidato populista d'estrema destra vince il ballottaggio delle presidenziali in Brasile superando Fernando Haddad, candidato della sinistra. Salvini: "Ora chiederò che ci rimandino Battisti"

Brasile - l'ultradestra sfonda. Bolsonaro è presidente : E allora il Capitano dovrà scendere a patti con la vecchia politica, se non vorrà essere l'ennesima avventura tropicale nel Paese più grande dell'emisfero Sud.

A sorpresa Bolsonaro annuncia : Il Brasile resterà nell'accordo di Parigi sul clima : Bolsonaro, 63enne ex ufficiale dei paracadutisti, guiderà la quarta democrazia più grande del mondo verso una piena liberalizzazione in economia in un Paese che conta almeno 14 milioni di poveri. Un ...

