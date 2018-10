Brasile | Bolsonaro è il nuovo presidente col 55 | 14% dei voti

Risultati elezioni Brasile - Bolsonaro Presidente/ "Difenderò la Costituzione - la democrazia e la libertà" : elezioni Brasile, ballottaggio Bolsonaro-Haddad: diretta Risultati live, il candidato dell'estrema destra favorito dopo il 46% del primo turno ma la sinistra tenta la rimonta.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 01:32:00 GMT)

Brasile - trionfa l'ultradestra : Bolsonaro eletto presidente con il 55% dei voti : La quarta democrazia più grande del mondo sarà governata da un ex ufficiale dei paracadutisti denunciato da molti come una «minaccia fascista»: Jair Bolsonaro è stato...

Jair Bolsonaro è il nuovo presidente del Brasile : Il Brasile si ferma per eleggere il successore di Michel Temer. Alle elezioni presidenziali il ballottaggio tra due...

Jair Bolsonaro è il nuovo presidente del Brasile : eletto con oltre il 55% dei voti : Nella giornata di oggi, 147 milioni di cittadini brasiliani sono stati chiamati alle urne per votare al ballottaggio delle presidenziali e scegliere i governatori di 13 stati e del Distretto Federale. Il candidato della destra Jair Bolsonaro, sostenuto dal Partito Social Liberale, ha guadagnato il 55,7% dei voti battendo lo sfidante Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori fermo al 47,3%.Continua a leggere

Chi è Bolsonaro e perché potrebbe diventare il più controverso presidente del Brasile : Esponente di estrema destra, Jair Bolsonaro è figlio di genitori di origine italiana. Candidato del piccolo partito...

Aperti in Brasile i seggi per il ballottaggio delle presidenziali. Bolsonaro verso la vittoria : Il 29 settembre centinaia di migliaia di donne hanno manifestato contro di lui in decine di città brasiliane e del mondo, in un'iniziativa organizzata sui social con lo slogan #EleNao, lui no,. Il ...

"Resistiamo al fascismo" : Roger Waters attacca Bolsonaro durante un concerto in Brasile : Roger Waters ancora contro Jair Bolsonaro. Il cantante ha attaccato il candidato dell'estrema destra alle presidenziali in Brasile, nel corso di un suo show a Curibita. Ha proiettato un testo sui grandi schermi, in cui ha spiegato che la produzione era stata avvertita dalla Giustizia elettorale dell'illegalità di diffondere messaggi politici dopo le 22 alla vigilia del voto. Oggi, 28 ottobre, infatti i brasiliani votano nel ballottaggio ...

Brasile al voto - il candidato di destra Bolsonaro verso la presidenza : Mentre si aprono i seggi per le presidenziali in Brasile , l'estrema destra e la sinistra tentano di convincere gli ultimi indecisi. La prima per garantire la vittoria netta all'ex militare favorito ...