Brasile | Bolsonaro è il nuovo presidente col 55 | 13% dei voti

Bolsonaro : cambieremo destino Brasile : 01.52 "cambieremo il destino del Brasile. vi offriremo un governo degno che lavorerà per tutti i brasiliani". Lo ha detto Jair Bolsonaro, nel suo primo discorso da neopresidente del Brasile, con un video su Facebook. Il Brasile, ha detto, "non poteva continuare a flirtare con il socialismo,il comunismo, il populismo e l'estremismo della sinistra" e ora "la verità comincerà a regnare in ogni casa del Paese, cominciando dal suo punto più alto:la ...

Brasile - Bolsonaro è il nuovo presidente col 55 - 14% dei voti : Il candidato della destra trionfa al secondo turno: l’avversario Fernando Haddad (del Partito dei lavoratori dell’ex leader Lula) si ferma al 44,86%

Chi è Bolsonaro e perché potrebbe diventare il più controverso presidente del Brasile : Esponente di estrema destra, Jair Bolsonaro è figlio di genitori di origine italiana. Candidato del piccolo partito...

Aperti in Brasile i seggi per il ballottaggio delle presidenziali. Bolsonaro verso la vittoria : Il 29 settembre centinaia di migliaia di donne hanno manifestato contro di lui in decine di città brasiliane e del mondo, in un'iniziativa organizzata sui social con lo slogan #EleNao, lui no,. Il ...