Borse Usa | i motivi della tensione su Wall Street

Borse in rosso - Pil Usa sopra le attese (+3 - 5%). Nasdaq ancora giù con tech. Amazon affonda : Piazza Affari debole, come il resto dell'Europa. Pesano tensioni economiche e braccio di ferro Usa-Cina sul trade. E' risultato sopra le attese il pil Usa del terzo trimestre, anche se in frenata rispetto al secondo trimestre.L'euro torna sotto quota 1,14 dollari. Spread in area 317 punti....

Le Borse risentono delle tensioni in Usa : D'altronde non ci si poteva illudere di vivere in un mondo 'democratico', era impensabile che l'establishment accettasse 'sportivamente' di perdere. E' riuscito a mantenere un risicato guadagno il ...

Borse Asia-Pacifico flettono su attese rialzo tassi Usa - rallentamento economia cinese : Sulle Borse dell'area Asia/Pacifico torna il brutto tempo e oggi sono tutte in territorio negativo o piatte per l'aspettative crescenti di un rialzo dei tassi Usa e di un rallentamento dell'economia cinese. ** Il Nikkei giapponese chiude a -0,8%, mentre il più ampio Topix guadagna 0,54%.

Borse Asia flettono su timori tassi e scontro Usa-Cina : Inizio di settimana all'insegna del rosso per le Borse dell'area Asia/Pacifico che sono tutte in territorio negativo. Sui mercati prevale la preoccupazione per gli effetti sull'economia cinese della disputa commerciale con gli Usa e per gli effetti del rialzo dei tassi negli Stati Uniti e questo malgrado la settimana scorsa si sia chiusa con un rimbalzo del comparto ...

Borse tentano risalita - focus su banche Usa. Spread oscilla sui 300 : Le Borse europee tentano il rimbalzo dopo due sedute pesanti e il tonfo di ieri sera di Wall Street sfruttando la risalita dei listini asiatici in una seduta in cui si guarda alle trimestrali di diverse banche Usa: JpMorgan e Citi hanno superato le attese nel III trimestre e anche Wells Fargo ha riportato utili in aumento. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi ...

Rallenta l'inflazione Usa - le Borse contengono le perdite. Spread sopra 300 : MILANO - Ore 15:15. L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa, ma l'andamento dell'inflazione Usa ...

Borse giù dopo bagno di sangue in Usa e Asia. Si salva solo STM : In tarda mattinata è attesa la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed, tenutasi lo scorso 13 settembre. Intanto le vendite colpiscono inevitabilmente anche ...

Borse asiatiche in rosso. Tokyo chiusa per festività : I principali listini asiatici avviano la settimana facendo segnare variazioni negative. Weekend lungo invece per la Borsa di Tokyo che rimane chiusa per festività e riaprirà regolarmente i battenti ...

Perché le Borse in Cina sono fiacche rispetto a Usa e Giappone : Le Borse cinesi hanno preso atto di questo nuovo mondo e sono scese in modo pronunciato nonostante i dazi non abbiano ancora prodotto danni immediatamente evidenti e nonostante le contromisure di ...