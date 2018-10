Borsa | Milano +1 | 9% chiusura | bene banche

Borsa : Milano chiude in rialzo - +1 - 91% - : ANSA, - Milano, 29 OTT - Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,91% a 19.039 punti.

Borsa : Milano vola - +2 - 3% - con banche : ANSA, - Milano, 29 OTT - Piazza Affari, dopo una lieve flessione, torna a volare con il Ftse Mib che guadagna il 2,3% a 19.123 punti, dopo il mancato taglio del rating da parte di S&P. La Borsa di ...

Borsa : Milano riduce rialzo - vola Ansaldo : ANSA, - Milano, 29 OTT - La Borsa di Milano riduce il rialzo ma resta sempre in ottima forma con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 18.853 punti. Piazza Affari festeggia la decisione di S&P di confermare ...

Borsa : Milano apre in rialzo +1 - 36% : ANSA, - Milano, 29 OTT - La Borsa di Milano avvia la seduta in positivo dopo che l'agenzia S&P ha confermato il rating dell'Italia ed ha rivisto l'outlook a negativo da stabile. Il primo indice Ftse ...

Borsa : Milano apre in rialzo +1 - 36% : ANSA, - Milano, 29 OTT - La Borsa di Milano avvia la seduta in positivo dopo che l'agenzia S&P ha confermato il rating dell'Italia ed ha rivisto l'outlook a negativo da stabile. Il primo indice Ftse ...

Borsa Milano a +1 - 36%.Spread cala a 300 : 9.22 Borsa Milano a +1,36%.Spread cala a 300 Apertura in rialzo per le borse europee, in controtendenza rispetto ai mercati azionari internazionali. A Piazza Affari,la migliore, l'Ftse Mib segna +1,36% a 18.937 punti. Dopo l'Opa di Hitachi, Ansaldo vola a +9%. In calo a 300punti lo spread tra Btp e Bund tedesco, con rendimento del decennale al 3,372% Londra +0,49% e Francoforte +0,6%. Euro a 1,1401 dollari e 127,65 yen in apertura dei ...

Borsa : Europa giù nel finale - Milano -1 - 9% : ANSA, - Milano, 26 OTT - Borse europee pesanti nel finale, con Parigi in calo del 2,55%, Francoforte del 2,11% e Londra del 2% mentre a New York il Dow Jones cede l'1,95% ed il Nasdaq il 3,38%, con ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 50% : ANSA, - Milano, 26 OTT - Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,50%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,53%. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 50% : ANSA, - Milano, 26 OTT - Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,50%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,53%. 26 ottobre 2018 Diventa fan di Tiscali su ...

Borsa : Milano 'regina' in Europa : ANSA, - Milano, 25 OTT - La Borsa di Milano rimbalza dopo aver toccato ieri i minimi da metà dicembre 2016 e chiude in rialzo dell'1,78%, regina tra le piazze europee, rassicurate dalle conferme della ...

Borsa - Milano respira : la Bce conferma le aspettative : Dopo un inizio di settimana in sofferenza Piazza Affari si rialza e chiude la seduta odierna con un +1,8%

Borsa : seduta di tregua per azionario e spread - Milano guida rialzi Ue - +1 - 8% - : ... - Milano, 25 ott - Finalmente una seduta positiva per le Borse europee, nel giorno in cui la Banca centrale europea ha confermato la propria linea di condotta di politica monetaria, nonostante i ...

Borsa : Milano chiude in rialzo +1 - 78% : ANSA, - Milano, 25 OTT - La Borsa di Milano chiude in rialzo dell'1,78%. L'indice Ftse Mib si attesta a quota 18.815 punti.

Borsa : Milano accelera - sprint Mediobanca : ANSA, - Milano, 25 OTT - Piazza Affari accelera a metà mattina , Ftse Mib +1,22%, con lo spread tra Btp e Bund in lieve calo a 311 punti base. Ne traggono vantaggio Mediobanca , +3,63%, , in vista dei ...