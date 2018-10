Bolsonaro | una frattura storica per il Brasile

Il Brasile di Bolsonaro è una minaccia per l'Amazzonia : Il Brasile è in mano a Jair Bolsonaro . Ora a rischio c'è l'Amazzonia e a catena il pianeta. Almeno se il neo eletto Capo di Stato vorrà mantenere fede alle promesse sventolate nella sua vincente corsa al palazzo presidenziale. Dove e quando ha incitato: la creazione di un asse di penetrazione stradale tra le verdi e incontaminate foreste, la cancellazione della legislazione vigente e lo smantellamento del Ministero ...

Perché una vittoria di Bolsonaro in Brasile non sarebbe una buona notizia per l'ambiente : Per Bolsonaro l'accordo firmato nella capitale francese nel 2015 fa parte di 'un complotto occidentale per creare stati separatisti amazzonici sostenuti dall'Onu, in cui il primo mondo sfrutterà gli ...