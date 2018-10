Bolsonaro ha vinto grazie agli elettori istruiti | che volevano un autoritario nazi-pop

Brasile - Bolsonaro ha vinto le elezioni. Il controverso presidente ultra-liberista esulta : ... abbassamento dell'età della responsabilità penale da 18 a 16 anni, sempre più potere alla polizia per fronteggiare la violenza in uno dei Paesi con più omicidi del mondo. Queste alcune delle ...

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Brasile - il nuovo che avanza e il passato che ritorna. Bolsonaro ha vinto in un Paese diviso : Jair Bolsonaro – ex-capitano dell’esercito, nostalgico del regime militare 1964-85, fautore della tortura e della pena di morte – ha stravinto il primo turno elettorale come candidato Psl (Partido social liberal), un piccolo partito cristiano-nazionalista di estrema destra, ottenendo quasi il 47%. Il sostituto di Lula, Fernando Haddad, ex prefetto di San Paolo, candidato Pt (Partido dos trabalhadores) si è fermato al 28%. Ciro Gomes, ...

