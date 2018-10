: #Brasile Primo messaggio del nuovo #presidente #Bolsonaro: 'Cambieremo il futuro del Paese' GUARDA IL VIDEOhttp://ow.ly/2lT930mpaI0 - Agenzia_Ansa : #Brasile Primo messaggio del nuovo #presidente #Bolsonaro: 'Cambieremo il futuro del Paese' GUARDA IL VIDEOhttp://ow.ly/2lT930mpaI0 - PaganiCarlo : RT @Agenzia_Ansa: #Brasile Primo messaggio del nuovo #presidente #Bolsonaro: 'Cambieremo il futuro del Paese' GUARDA IL VIDEOhttp://ow.ly/2… - PatriziaRametta : RT @Agenzia_Ansa: #Brasile Primo messaggio del nuovo #presidente #Bolsonaro: 'Cambieremo il futuro del Paese' GUARDA IL VIDEOhttp://ow.ly/2… -

ildel. vi offriremo un governo degno che lavorerà per tutti i brasiliani". Lo ha detto Jair, nel suo primo discorso da neopresidente del, con un video su Facebook. Il, ha detto, "non poteva continuare a flirtare con il socialismo,il comunismo, il populismo e l'estremismo della sinistra" e ora "la verità comincerà a regnare in ogni casa del Paese, cominciando dal suo punto più alto:la presidenza della Repubblica".(Di lunedì 29 ottobre 2018)