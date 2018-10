Blitz Ros contro clan Romeo-Santapaola

Serie A - Roma-Spal 0-2 : Blitz dei ferraresi - i giallorossi crollano all’Olimpico [GALLERY] : 1/53 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Cristiano Ronaldo e stupri - piovono accuse : clamoroso Blitz del portoghese - dove lo hanno avvistato : La posizione di Cristiano Ronaldo accusato di stupro e molestie sessuali si è ulteriormente aggravata. Infatti, stando a quanto rivelato dall'avvocato di Kathryn Mayorga , Leslie Stovall , altre tre ...

PROSECCO "TAROCCO" : ZUCCHERO PER AUMENTARE IL GRADO/ Ultime notizie - Blitz dei Nas di Treviso : sequestri : PROSECCO tarocco, ZUCCHERO per AUMENTARE il GRADO: blitz dei Nas di Treviso in due note aziende di Valdobbiadene e Refrontolo. Sequestrati migliaia di ettolitri. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Prosecco - Blitz dei Nas a Treviso : sequestrati migliaia di ettolitri - : Confiscati oltre 7.300 ettolitri, 440 di mosto e due tonnellate di zucchero. Tutto il materiale non era stato registrato né era presente informazione sulla sua provenienza. Circa di 3 milioni di euro ...

Blitz nella notte al 'Lady Godiva' : 12 arresti per prostituzione e droga Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' filmati mentre sniffano ... : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Rimini - Blitz polizia al Lady Godiva : 8 arresti per prostituzione e droga. Cinquanta clienti nel privé dei 'vip' : È il 'Lady Godiva', forse il più noto night club di Rimini, il locale sequestrato durante la notte dalla polizia di Stato nell'ambito di un'indagine su sfruttamento della prostituzione, spaccio di ...

Domenica Live - Barbara D'Urso e la clamorosa sorpresa di Lamberto Sposini : il Blitz dietro le quinte : Da Lamberto Sposini la più emozionante delle sorprese per Barbara D'Urso a Domenica Live . La conduttrice ha confessato di aver ricevuto nei camerini la visita dell'amico, colpito da ictus nel 2012 e ...

Milano - Blitz della polizia contro sfruttamento della prostituzione : controlli a tappeto della polizia nel quartiere Zara, a Milano, per contrastare il fenomeno della prostituzione. Gli agenti hanno identificato diverse donne che si prostituivano in quella zona, per ...

Il Benevento fa la voce grossa : Blitz fantastico contro il Venezia [FOTO] : 1/11 LaPresse ...

Prostituzione - Blitz in Lombardia : sgominata banda - 23 arresti : C'è anche una donna tra gli arrestati che sfruttavano tra Milano, Como e Monza giovani dell'Est Europa: sequestrati 25mila euro

Prostituzione : Blitz in Lombardia - 23 ordini arresto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Como, nei confronti di 23 persone - 22 cittadini di nazionalità albanese e una donna di origine romena residenti in Brianza e nel Comasco - per sfruttamento aggravato de

Torino - scoperta casa a luci rosse delle sexy bambole : Blitz dei vigili : Sequestro delle bambole, contestazione di attività abusiva di affittacamere con denuncia per omessa comunicazione, in forma telematica all'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei nominativi dei clienti ...

Migranti : don Colmegna - solidarietà a Caritas Ambrosiana dopo Blitz Fn : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - solidarietà dal presidente della fondazione Casa della Carità, don Virginio Colmegna, alla Caritas Ambrosiana dopo il blitz di Forza Nuova nella sede di via San Bernardino, a Milano, dove questa mattina è stato trovato affisso uno striscione con la scritta 'Cei: da cres

Benetton - Blitz Forza Nuova a negozi di Genova/ "Vostro unico colore è rosso sangue delle vittime" : Benetton, blitz Forza Nuova a negozi di Genova: "Vostro unico colore è rosso sangue delle vittime", il testo dei volantini. Le ultime notizie.