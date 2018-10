Bianco di mmettiti da parte Poi l' africano lo ' picchia selvaggiamente'

ilgiornale

(Di lunedì 29 ottobre 2018) "di m..., quando mi vedi mettiti da". È con questa frase razzista che un ghanese si è rivolto a un giovane italiano di Schio (Vicenza) mentre stava tranquillamente sul bus che avrebbe dovuto portarlo a scuola. Un giorno come un altro se non fosse stato per l'aggressione denunciata dal giovane e dalla sua famiglia.Come riporta Il Giornale di Vicenza, la corriera era alla stazione degli autobus in piazzale Divisione Acqui quando sarebbe avvenuto l'alterco. Il ghanese avrebbe "to" il coetaneo studente di un istituto superiore, insultandolo ripetutamente. Il motivo? Secondo quanto riporta il quotidiano locale, il giovane aggredito sarebbe sceso dal bus per vedere se un amico era a sua volta salito e in quell'occasione avrebbe intralciato il passaggio all'. Che non l'avrebbe presa bene.Erano le 7.30, secondo la denuncia della famiglia della vittima, ...