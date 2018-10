Berlusconi : "Tav? No M5s preoccupante ?Così gli investitori fuggono" : Silvio Berlusconi dopo il no dei grillini a Torino sulla Tav mette in guardia gli italiani dai Cinque Stelle. Il Cavaliere, intervenendo presentazione del libro di appunti inediti di Bettino Craxi al Teatro Franco Parenti di Milano, ha commentato la decisione del Consiglio comunale pentastellato: "Questo 'no' non solo mi preoccupa ma credo che debba preoccupare tutti quanti". Poi il Cavaliere ha parlato anche delle tensioni all'interno del ...

Serie C - i risultati dell'ottava giornata : cade in casa il Monza di Berlusconi : Nuovamente in campo, la Serie C prosegue senza soste. Dopo il turno infrasettimanale, una domenica ricca di gare per la terza Serie italiana. Impegnate le squadre di tutti e tre i gironi, arrivano ...

Il summit Berlusconi-Salvini : sul tavolo Rai e amministrative : Un summit di due ore ad Arcore. Quello tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini è stato un "incontro cordiale e molto positivo come sempre". È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. I due leader, si riferisce, "hanno fatto una disamina della situazione politica italiana, internazionale e economica e hanno parlato della condizione necessaria dell'esistenza del centrodestra. A breve l'intero centrodestra si ritroverà per risolvere tutti i punti ...

Salvini da Berlusconi - sul tavolo 'futuro' - tasse e Tv : Incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore . Il ministro dell'Interno e vicepremier è arrivato a Villa San Martino con un'auto dai vetri oscurati, senza fermarsi. Si tratta - fanno ...

Salvini e Berlusconi - incontro ad Arcore/ Ultime notizie : presenti Tajani e Giorgetti - i temi sul tavolo : Di Maio e il M5s "minacciano" l'impero di Silvio Berlusconi: temono l'intesa FI-Lega su presidenza Rai (e non solo). Salvini, "stasera andrò dal Cavaliere. Politica? Vedremo il Milan.."(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Stasera Salvini da Berlusconi - su tavolo regionali e Rai : Roma, 16 set., askanews, - Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si vedranno Stasera ad Arcore, davanti alla Tv, accesa sulla partita Cagliari-Milan. Un 'incontro privato', hanno tenuto a derubricarlo il ...

Stasera Salvini da Berlusconi - su tavolo regionali e Rai : E del resto il "menù" del colloquio riguarda tutti i dossier caldi della politica italiana: le iniziative portate avanti da Salvini al Viminale, i prossimi provvedimenti su immigrazione e sicurezza, ...

Presidente Monza : 'L'interesse di Berlusconi? Non me l'aspettavo - un fulmine a ciel sereno' : TORINO - Quella che sembrava poco più che una voce alla fine si è concretizzata. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani hanno acquisito la maggioranza delle quote del Monza . Una decisione quella dell'...