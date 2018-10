Berlusconi | Tav? No M5s preoccupante ​Così gli investitori fuggono

ilgiornale

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Silviodopo il no dei grillini a Torino sullamette in guardia gli italiani dai Cinque Stelle. Il Cavaliere, intervenendo presentazione del libro di appunti inediti di Bettino Craxi al Teatro Franco Parenti di Milano, ha commentato la decisione del Consiglio comunale pentastellato: "Questo 'no' non solo mi preoccupa ma credo che debba preoccupare tutti quanti". Poi il Cavaliere ha parlato anche delle tensioni all'interno del Movimento per il dibattito sulle grandi opere commentando il caso Tap: "Mettere anche sul piatto il Tap, a cui sono stati costretti a dire sì, è un modo di procedere che non ha nessun senso".Sullail leader di Forza Italia non ha dubbi: "La Ferrovia ad alta velocità Torino-Lione è importante come dimostrano da imprenditori, sindacati, e cittadini che sono scesi in piazza per sostenere la prosecuzione dei lavori". A questo punto l'ex premier ha ...