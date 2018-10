: • Cyber News • #Berlusconi: quando Lega lascerà M5S? - Cyber_Feed : • Cyber News • #Berlusconi: quando Lega lascerà M5S? - TelevideoRai101 : Berlusconi: quando Lega lascerà M5S? - tatjana31 : #staseraitalia #capezzone tanto perché lo sappia #Palombelli è voltagabbana dei peggiori ha cambiato più partiti c… -

"Ci saranno tra poco elezioni regionali e cittadine e non so come potremo andare ancora a queste elezioni con unache continua a ignorare il programma con cui si è presentata agli elettori e che tradisce gli stessi elettori, con un programma in contrasto con quello che abbiamo condiviso". Lo ha detto Silvioa Milano. "Ai nostri alleati della, con cui governiamo bene molti territori voglio dire: 'dateci una data entro la quale metterete fine a questa innaturale alleanza'", ha aggiunto.(Di lunedì 29 ottobre 2018)