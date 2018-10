Berlusconi | Lega molli M5s o a alleanze amministrative a rischio

Manovra - Berlusconi : “Aumenta debito per assistenzialismo. Lega metta fine a governo contro natura” : “Alla Lega diciamo: questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime quindi gli dico, mettete un alt alla continuazione di questo governo ”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine della presentazione del libro ‘Bettino Craxi-Uno sguardo sul mondò al teatro Franco Parenti di Milano. “Questo governo è un’alleanza illogica e innaturale”. E sulla Manovra ha aggiunto: ...

Berlusconi avverte : "Siamo alle comiche Lega-5s? Innaturali e cadranno presto" : Se l'Europa sparisse sarebbe un danno gravissimo per tutto il mondo'. Berlusconi affronta anche la questione dei rapporti con la Lega, alle ata a Roma con i Cinque stelle e a Trento con Forza Italia. '...

Decreto Fiscale Conte "sabato Cdm" : Salvini "altri impegni"/ Caos 'manina' : Berlusconi "Lega-M5s alle comiche" : Decreto Fiscale , la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Non vado al CdM"

Sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini 'pesa' la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto del Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra . M5s e FI recuperano , Pd in stallo

Silvio Berlusconi - sondaggio Tecnè : sale Forza Italia - scendono Lega e M5S : Diluvio di sondaggi , in questi giorni di manovra, col governo che stringe i ranghi, lo spread che resta alto, la Borsa ballerina e, soprattutto, l'Europa che promette tuoni e fulmini in risposta al ...

Umberto Bossi come Berlusconi : chiede affidamento a servizi sociali/ Lega - diede del terrone a Napolitano : Bossi come Berlusconi: chiede affidamento a servizi sociali. Ultime notizie Lega, la mossa del Senatur per evitare il carcere: diede del terrone a Napolitano