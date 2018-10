Berlusconi contro M5s | “Forza politica pericolosa e con rozza ideologia di sinistra”

Berlusconi : 'La Lega fermi questo governo - è un'alleanza contro natura' : "Alla Lega diciamo: 'questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime'. Quindi dico: 'Mettete un alt alla continuazione di questo governo'". Lo ha ...

Berlusconi : Lega fermi questo Governo - è alleanza contro natura : Milano, 29 ott., askanews, - Alla Lega 'diciamo di guardare la realtà: questo Governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a situazioni difficilissime. Mettete un alt alla ...

Berlusconi : 'Lega fermi questo governo - è alleanza contro natura' : "Alla Lega diciamo: 'questo governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a cose difficilissime'. Quindi dico: 'Mettete un alt alla continuazione di questo governo'". Lo ha ...

Berlusconi : Lega fermi questo Governo - è alleanza contro natura : Milano, 29 ott. , askanews, - Alla Lega "diciamo di guardare la realtà: questo Governo è contro natura e produce solo situazioni negative, ci porta a situazioni difficilissime. Mettete un alt alla ...

Travaglio attacca Gelmini : 'Siete contro il reddito - ma Berlusconi lo voleva a 1000 euro' : Marco Travaglio, da sempre, è uno dei critici più accesi di Silvio Berlusconi. Maria Stella Gelmini, invece, è un delle più fedeli sostenitrici e collega di partito del Cavaliere. Si tratta, dunque, di due protagonisti che, nell'economia di uno stesso dibattito, sono destinati a scontrarsi. E, quanto avvenuto [VIDEO]nell'ambito della loro partecipazione a Otto e mezzo su La 7, non fa eccezione. Il tema del botta e risposta è il reddito di ...

Travaglio vs Gelmini : “Reddito cittadinanza? Era favorevole anche Berlusconi”. Scontro tra l’ex ministro e Scurati : Bagarre a Otto e Mezzo (La7) tra la deputata di Forza Italia, Mariastella Gelmini, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. L’ex ministro dell’Istruzione, criticando l’ambiguità politica di Matteo Salvini, stigmatizza il reddito di cittadinanza, maTravaglio le ricorda che Berlusconi era favorevole alla proposta del M5s. Gelmini nega: “Si rassegni con la sua ossessione antiberlusconiana. Forse col passare dell’età ...

Monza - incontro tra Berlusconi e Brocchi per la panchina : vicino l'esonero di Zaffaroni : Il suo Monza stenta ad ingranare. Un solo punto in tre partite, da quando Silvio Berlusconi è diventato il presidente del club, e una classifica che vede la vetta distante sette punti dopo otto ...

Ruby ter - altro stop al procedimento. I pm contro la difesa Berlusconi : "Non è interlocutore affidabile" : L'irritazione della procura: "Non ha chiesto il rito immediato". In aula si discuteva del filone che vede imputato il leader di Forza Italia e Roberta Bonasia. Gli atti tornano in procura

Silvio Berlusconi - l'ira contro Matteo Salvini : 'Non mi piace questa deriva autoritaria' : E' furibondo Silvio Berlusconi . E non solo per 'l' economia , per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo, in antitesi ai principi liberali e moderati che abbiamo sempre professato e ...

Di Maio da Barbara d'Urso contro Fabio Fazio/ “Più libertà in tv Berlusconi che non da giornalisti snob Rai” : Luigi Di Maio a Domenica Live "contro" Fabio Fazio: "più libertà da Barbara d'Urso che non dai giornalisti snob". Attacca la Rai e ‘difende’ la tv di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 18:39:00 GMT)

FORZA ITALIA IN PIAZZA CONTRO LA MANOVRA/ Silvio Berlusconi chiede mobilitazione - data da decidere : FORZA ITALIA in PIAZZA CONTRO la MANOVRA. Berlusconi chiede mobilitazione, data ancora da decidere, lanciato nuovo appello a Salvini sulla situazione finanziaria(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:53:00 GMT)

Manovra - Berlusconi contro il governo : "Mette in pericolo i risparmi degli italiani" : 'La situazione dell'Italia è molto preoccupante' . Dopo il via libera del Senato alla nota di aggiornamento del Def , Silvio Berlusconi lancia l'allarme conti pubblici. 'Il governo ha annunciato una ...

Striscia la Notizia - Vittorio Feltri scatenato contro Mediaset : 'Mi hanno detto che Pier Silvio Berlusconi...' : Sono imbarazzato a parlare della mia trascurabile persona, ma in questa circostanza sono obbligato a farlo perché i lettori hanno diritto di apprendere il senso delle pubbliche polemiche. I fatti. Una ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi : 'Curiose lezioni da Forza Italia - ha governato con il Pd e Renzi' : Nuove tensioni tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Intervistato da Rtl 102.5 , il leghista ministro degli Interni ha polemizzato con Forza Italia : 'Sono curiose le lezioni su come si governa da ...