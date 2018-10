Berlusconi a Salvini | “Ferma questo Governo e torniamo a governare insieme”

Rottura dell’alleanza. Silvio Berlusconi scarica Matteo Salvini : “Mettete un alt alla continuazione di questo governo”. E’ l’ultimatum di Silvio Berlusconi. Questo esecutivo è “un’alleanza illogica e innaturale”,

Michaela Biancofiore : chi sta fregando Silvio Berlusconi in Forza Italia e cosa dobbiamo imparare da Salvini : Per la cronaca, visto che l'ardore non mi fa difetto, lo rifarei 10, 100, 1000 volte, perché a Berlusconi ho detto come sempre la verità: ovvero che si sarebbe ottenuta una vittoria storica in ...

Trentino - Michaela Biancofiore : 'Salvini percepito come leader ma le folle erano in piazza per Berlusconi' : 'In Alto Adige l' 1 per cento di Forza Italia sarebbe il 3 per cento su scala nazionale perché la popolazione italiana è un terzo'. Michaela Biancofiore analizza il dato del voto in Trentino Alto ...

Berlusconi su Salvini e Di Maio : "Danno uno spettacolo negativo dell'Italia" : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - ponti tagliati definitivamente dopo la manovra : Il problema, nota Italia Oggi , è fondamentalmente di politica interna. Lo scorso sabato pomeriggio il vice di Salvini nella Lega, Giancarlo Giorgetti , ha di fatto celebrato il De Profundis di ...

Decreto Fiscale Conte "sabato Cdm” : Salvini “altri impegni”/ Caos ‘manina’ : Berlusconi “Lega-M5s alle comiche” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Non vado al CdM"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 20:50:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini 'pesa' la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra. M5s e FI recuperano.

Sondaggi Politici/ Flessione Lega al 31 - 5% - Di Maio e Berlusconi recuperano : su Salvini ‘pesa’ la Manovra : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto del Governo e ultime notizie: Flessione Lega al 31,5%, su Salvini pesa la Manovra. M5s e FI recuperano, Pd in stallo(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 11:31:00 GMT)

Martin Schulz - il vergognoso ritorno : dopo Silvio Berlusconi - adesso insulta Matteo Salvini : Dimostrando di capire poco della politica italiana, il tedesco dice 'posso accettare più deficit per gli investimenti, o il piano di Tria di ridurre il deficit nei prossimi anni. Ma mi fido zero di ...

Berlusconi furibondo con Matteo Salvini : Berlusconi è furibondo con Salvini non solo per “l’economia, per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo In una conversazione privata, riporta il Corriere della Sera, ha parlato dei suoi rapporti con la Lega, con Salvini, in particolare. Non gli interessa che Giancarlo Giorgetti abbia detto che l’attuale centrodestra è morto né che il leader della Lega ...

Silvio Berlusconi - l'ira contro Matteo Salvini : 'Non mi piace questa deriva autoritaria' : E' furibondo Silvio Berlusconi . E non solo per 'l' economia , per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo, in antitesi ai principi liberali e moderati che abbiamo sempre professato e ...

Marcello Veneziani : 'La destra? Silvio Berlusconi è ormai passato - mentre Matteo Salvini non basta' : 'Berlusconi probabilmente è passato alla storia, e non solo alla storia del gossip e della cronaca giudiziaria; ma è ormai passato in politica, passato remoto . E la constatazione va fatta senza ...

L'ira di Berlusconi - che difende i pm - : «Deriva autoritaria e Salvini sta zitto» : «Non sono preoccupato solo per l'economia, per il Def, per il costo del debito, ma ancor di più per il tratto liberticida che sta prendendo questo governo, in antitesi ai principi liberali e moderati che abbiamo sempre professato e ...

Berlusconi il suo centrodestra non esiste più - Salvini ha preso il suo posto : Berlusconi non ha più potere sul centrodestra a dirlo è Giancarlo Giorgetti Il centrodestra inteso fino a oggi, quello di Silvio Berlusconi, non esiste più. È Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega famoso per la sua pacatezza e la sua prudenza “lettiana”, a uscire allo scoperto e ufficializzare il ribaltone dei rapporti di forza nella (ex?) coalizione. Ospite del dibattito organizzato a Milano da Fratelli d’Italia, il ...