Benedetta Mazza Video | stavolta è davvero finita con Stefano Sala Grande Fratello Vip

Stefano Sala rivela a Benedetta Mazza il problema di salute di Dasha : Stefano Sala confida a Benedetta Mazza il problema di Dasha È successo qualcosa di grave a Stefano Sala, tanto da non poter essere raccontato in diretta al Grande Fratello Vip. A svelare l’accaduto è stata Ilary Blasi durante il sesto appuntamento serale di giovedì 26 ottobre. Il ragazzo è stato convocato nella Mistery Room da solo e la conduttrice ha raccontato che il modello ha ricevuto, in via del tutto eccezionale, una telefonata ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala e Benedetta Mazza : «Amici un caz*o». Ma lui è fidanzato : Stefano Sala e Benedetta Mazza “Amici, amici… ma amici un caz*o”. Così Benedetta Mazza, concorrente del Grande Fratello Vip, ha definito il suo rapporto con Stefano Sala all’interno della casa di Cinecittà. Nel corso di un dialogo con Martina Hamdy e Jane Alexander, la valletta ha espresso il suo punto di vista sull’intesa evidente che ha con il modello: “Sono nella posizione che qualsiasi dinamica succeda ho sempre le mani legate. Sono felice ...

DASHA KINA - FIDANZATA DI STEFANO SALA/ Lui si sente in colpa - ma con Benedetta Mazza... (GF Vip 2018) : DASHA KINA torna a parlare del comportamento del fidanzato STEFANO SALA e di quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello Vip 2018 con Benedetta Mazza. Lo perdonerà?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 16:20:00 GMT)

Stefano Sala/ Video - il modello diviso tra Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha (Grande Fratello Vip) : Stefano Sala sembra aver messo un freno al suo rapporto con Benedetta Mazza nella casa del Grande Fratello Vip 3. Il modello non nega di avere dei dubbi sulla sua fidanzata. (Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:17:00 GMT)

Benedetta Mazza/ Video - la showgirl ha scelto male i suoi alleati? (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza si è rivelata una vera stratega nella casa del Grande Fratello Vip 2018. La showgirl avràs celto gli alleati giusti o rischia la nomination?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Grande Fratello VIP 2018 - Stefano Sala a Benedetta Mazza : "Il nostro rapporto mi piace" (video) : "Mi piace ricevere i tuoi abbracci" Stefano Sala conferma ciò che si sospetta da qualche settiman: tra lui e Benedetta Mazza c'è del tenero. Una situazione che stona con la realtà esterna che vede la furia della fidanzata del modello Dasha Dereviankina e che (a detta di Alfonso Signorini) non ha affatto preso bene l'amicizia speciale creata nella coppia, per di più ha rivelato al settimanale Chi la sua totale fermezza in caso di tradimento ...

Stefano Sala a Benedetta Mazza : “Mi piaci”. L’attacco di Dasha : Stefano Sala si dichiara a Benedetta Mazza: la fidanzata Dasha furiosa Dasha Dereviankina ha accettato, con controvoglia, la decisione di Stefano Sala di diventare uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. Questa esperienza, però, si è trasformata in un incubo per la modella visto che tra le mura di Cinecittà il suo fidanzato si è avvicinato molto a Benedetta Mazza. Stefano e Benedetta si conoscono da tempo, anche perchè ...

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...

GF Vip 3 - parla la fidanzata di Stefano Sala : "Con Benedetta Mazza? Solo amicizia. Non gli perdonerei il tradimento" : Quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza è una delle ultime scintille (parlare di love story ci sembra eccessivo!) scoccate all'interno della casa del Grande Fratello Vip, ma nonostante questo è quella che ha acceso di più gli animi fuori dalla casa.Il bel Stefano starebbe intrattenendo una particolare amicizia con l'ex modella e attrice, ma questo ha infastidito la fidanzata di Sala, la bellissima Dasha Dereviankina che da fuori ha ...

Dasha Kina - la fidanzata di Stefano Sala/ “Benedetta Mazza? Per lui è solo un’amica” (Grande Fratello Vip) : Dasha Kina, la bellissima fidanzata di Stefano Sala, punta il dito contro Benedetta Mazza in un'intervista rilasciata al settimanale Chi (Grande Fratello Vip).(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:12:00 GMT)

Stefano Sala e Benedetta Mazza - Dasha : “Da parte di lei vedo amore” : Dasha Dereviankina lapidaria su Stefano Sala: “Se mi tradisce non perdono” Dasha Dereviankina ha finalmente rotto il silenzio sul nascente flirt tra Stefano Sala e Benedetta Mazza e lo ha fatto sulle pagine di Chi, nel nuovo numero in uscita domani in tutte le edicole. La modella ha affermato di aver scelto di parlare con la redazione di Alfonso Signorini perché conosceva la serietà del loro magazine. Dasha ha quindi svelato che il ...

Stefano Sala mollato dalla fidanzata dopo il flirt con Benedetta Mazza : Stefano Sala sempre più vicino a Benedetta Mazza: Dasha lo lascia Il primo caso-corna al Grande Fratello Vip sta creando delle forti reazioni all’esterno della Casa. Stefano Sala e Benedetta Mazza sono sempre più vicini e nutrono un certo interesse l’uno nei confronti dell’altra. Qualche giorno fa il modello ha implorato un bacio alla Mazza, dichiarando: “Non ce la faccio più, alla mia fidanzata non ci penso, mi prendo ...

Stefano Sala/ Video - dimentica Dasha con Benedetta Mazza? (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip 2018 Stefano Sala si è avvicinato a Benedetta Mazza e ha stretto un accordo con Francesco Monte per evitare la nomination.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:50:00 GMT)

Benedetta Mazza/ Video - la showgirl confusa sul suo rapporto con Stefano Sala (Grande Fratello Vip) : Benedetta Mazza e Stefano Sala sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma la showgirl ha ammesso di essere confusa sul loro rapporto.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:40:00 GMT)