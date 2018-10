BCE | ecco l' opinione di State Street dopo il meeting della scorsa settimana

Finisce il QE? Ci pensa Draghi Ecco come la BCE aiuterà Conte : Quella di domani difficilmente sarà una riunione cruciale per il board della Bce, ma gli esperti di Columbia Threadneedle Investments invitano ad ascoltare con attenzione cosa dirà Mario Draghi: il banchiere centrale europeo potrebbe infatti fornire i dettagli sulla politica di reinvestimento dei bond che la Bce si ritroverà in portafoglio dal 2019, una volta concluso il Quantitative Easing. In tutto sono oltre 2.600 ...

Finisce il QE? Ci pensa Draghi Ecco come la BCE aiuterà l'italia : Quella di domani difficilmente sarà una riunione cruciale per il board della Bce, ma gli esperti di Columbia Threadneedle Investments invitano ad ascoltare con attenzione cosa dirà Mario Draghi: il banchiere centrale europeo potrebbe infatti fornire i dettagli sulla politica di reinvestimento dei bond che la Bce si ritroverà in portafoglio dal 2019, una volta concluso il Quantitative Easing. In tutto sono oltre 2.600 ...

Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della BCE ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia : Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia La prima tappa, nel caso l’Italia resti ferma nell’intenzione di non modificare i saldi, sarà un nuovo rapporto sull’evoluzione del debito ex articolo 126/3 dei Trattati. Su quella base la Commissione, che si riunisce il 3 e 4 dicembre, potrà raccomandare al Consiglio di aprire una nuova procedura per disavanzo eccessivo come quella da cui siamo ...

Spread ai massimi dal 2014 - ecco la sua corsa in scia alle esternazioni dei politici (e con gli acquisti BCE dimezzati) : Non è stata una giornata facile sui mercati finanziari. Nella seduta successiva al confronto sulla manovra del ministro Giovanni Tria a Bruxelles lo Spread ha chiuso in peggioramento a quota 301,2 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,44 per cento. Inoltre, poco prima del finale, il differenziale fra Bund e Btp ha toccato i 303,7 punti, livello che non si vedeva dal febbraio 2014. Ferma invece Piazza Affari (-0,24%) che ha ...

La BCE cambia ancora : ecco le nuove banconote da 100 e 200 euro : La Banca Centrale europea ha presentato oggi le nuove banconote da 100 e 200 euro, che entreranno in circolazione il 28 maggio 2019. Dopo i biglietti da 5, 10, 20 e 50 euro, quelli da 100 e 200 euro ...

BCE - ecco le nuove banconote da 100 e 200 euro - fatte con tecnologie antifalsari : La Banca centrale europea ha alzato oggi il velo sulle nuove banconote da €100 e €200 che entreranno in circolazione il 28 maggio del 2019. La Bce termina così il ciclo dell'introduzione delle nuove banconote, dopo aver rinnovato quelle da €5, €10, €20 e €50 entrate in circolazione rispettivamente nel 2013, 2014, 2015 e l'ultima il 4 aprile del 2017...

