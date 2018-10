Basket – La Nazionale Maschile a Brescia per la sfida contro la Lituania di

Sindrome di Down - applausi alla nazionale di Basket italiana campione del mondo : La nazionale dei ragazzi con Sindrome di Down vince gli Europei di basketLa nazionale dei ragazzi con Sindrome di Down vince gli Europei di basketLa nazionale dei ragazzi con Sindrome di Down vince gli Europei di basketLa nazionale dei ragazzi con Sindrome di Down vince gli Europei di basketLa nazionale dei ragazzi con Sindrome di Down vince gli Europei di basketLa nazionale dei ragazzi con Sindrome di Down vince gli Europei di basketLa ...

Basket : la Nazionale Italiana Down Campione del Mondo - in squadra anche Emanuele Venuti : Nella finale disputata ieri a Madeira, in Portogallo, la rappresentativa azzurra della FISDIR , Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali, , guidata dal Referente Tecnico ...

Basket - nazionale italiana atleti con sindrome di down vince il Mondiale : Italiani campioni del mondo. La nostra nazionale sale ancora una volta sul gradino più alto del podio di una grande manifestazione sportiva internazionale a squadre. 2018 World Championship for Athletes with down Syndrome, ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i giovani italiani da seguire in ottica Nazionale - tutte le nuove proposte : Con l’inizio del campionato di Serie A numero 97 della storia del Basket italiano, torna a farsi sentire l’annosa questione riguardante i giocatori italiani, sia affermati che giovani. Questi ultimi non sono molti: in diversi restano a farsi le ossa in A2. Qualcuno, tuttavia, il salto l’ha fatto da più o meno tempo: andiamo a vedere di chi si tratta. Chi ha più impressionato è il nuovo acquisto di Trento Andrea Mezzanotte. ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le giovani italiane da seguire in ottica Nazionale : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile con l’ormai consueto Opening Day. Da Torino prenderà il via una nuova stagione e soprattutto questo campionato deve essere a tinte azzurre. La grande speranza è quella di vedere molte italiane protagoniste e soprattutto giovani che possono poi diventare importanti anche per la Nazionale di Marco Crespi. Una maglia che conosce benissimo Olbis Futu Andrè, già protagonista nelle ...

Basket - Carlo Recalcati dice addio alla panchina : dall’esplosione di Reggio Calabria ai successi in Nazionale - grazie Charlie : Carlo Recalcati detto “Charlie” ha deciso di dire basta con la panchina, non allenerà più al termine di una carriera sontuosa Carlo Recalcati, per tutti gli amanti del Basket “Charlie”, ha deciso di dire basta con la panchina. Il coach non allenerà più, al termine di una gloriosa carriera che lo ha portato sino alla panchina della Nazionale italiana, passando per Siena, Varese e sopratutto Reggio Calabria dove è ...

Basket - questa Nazionale ha un cuore enorme : sconfitta l’Ungheria - bel “balzo” nelle qualificazioni Mondiali : Meo Sacchetti e la sua Italia continuano a vincere, oggi successo in casa dell’Ungheria grazie ad un cuore enorme degli azzurri L’Italia di coach Meo Sacchetti, ha giocato oggi una gara di qualificazione ai Mondiali, molto complicata in casa dell’Ungheria. La Nazionale azzurra, dopo aver vinto contro la Polonia, si affacciava a questo incontro con grande consapevolezza dei propri mezzi ed il morale a mille, convinta di ...

Basket - la Nazionale Italiana ha raggiunto l’Ungheria : domani il ct Sacchetti svelerà i 12 che scenderanno in campo : La vittoria sulla Polonia ha dato di nuovo slancio alla squadra di coach Sacchetti, che adesso punta a bissare il successo contro l’Ungheria lunedì Dopo una mattinata di riposo e il volo nel pomeriggio, gli Azzurri sono arrivati in Ungheria, dove lunedì 17 settembre sfideranno i padroni di casa nella seconda partita della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019. domani il CT renderà noti i 12 giocatori che scenderanno in ...

ItalBasket - Michele Vitali : " In Nazionale gruppo coeso. Andorra grande sfida" : L'esterno classe 1991, dal ritiro azzurro, ha parlato delle sfide a Polonia e Ungheria e della sua nuova avventura nella Liga spagnola

Basket - Luca Vitali sulle qualificazioni Mondiali 2019 : “Dobbiamo concentrarci sui presenti - sulle gare e sugli obiettivi della Nazionale” : L’avvicinamento a Italia-Polonia continua a riempirsi di interviste, di parole, di pensieri che si incanalano verso la sera di venerdì 14 settembre, quando tutto ciò dovrà essere trasferito sul parquet del PalaDozza di Bologna. A parlare delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 è Luca Vitali, raggiunto dalla penna di Piero Guerrini per Tuttosport. L’incontro con i polacchi sarà decisivo o no? Per Vitali, no: “È importante ...

Basket - la Nazionale Italiana è arrivata a Bologna : oggi si aggregano al gruppo Della Valle e Brooks : L’Italia è dunque pronta per l’ultima parte Della preparazione in vista Della sfida a Polonia e Ungheria, gare valide per la seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 Con un volo da Amburgo, la Nazionale è atterrata in Italia ieri in tarda serata. Gli Azzurri faranno base a Bologna fino al 14 settembre, giorno del match contro la Polonia, prima delle due gare Della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019 (PalaDozza, ...

Basket - la Nazionale "acquista" Brooks : il naturalizzato giocherà le qualificazioni mondiali : Sarà Jeff Brooks il primo 'rinforzo' per Meo Sacchetti in vista dei match della Nazionale contro Polonia e Ungheria, venerdì a Bologna e tre giorni più tardi a Debrecen, per le qualificazioni ai ...

Basket. "City of Cagliari" : tutto pronto per il torneo internazionale : A scandirlo l'assessore alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili Yuri Marcialis, che alla conferenza stampa di presentazione dell'evento ospitata stamani al T-hotel ha parlato anche di '...

Basket - la Nazionale di Sacchetti impegnata nella VTG Supercup in attesa della Polonia… : Nazionale Basket, azzurri arrivati in mattinata in Germania, da domani il torneo VTG Supercup di Amburgo. Il CT: “Si alza il livello di difficoltà. Test utili in vista della Polonia” Amburgo. Dopo due ore di volo da Verona, gli Azzurri sono atterrati nel nord della Germania, ad Amburgo, dove si giocheranno le gare della VTG Supercup, quadrangolare su due giornate (7 e 8 settembre). L’esordio nel torneo avverrà contro la Repubblica Ceca ...