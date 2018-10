Barcellona | sottraggono la carrozzina a bimbo disabile e tentano di rivenderla online

Blastingnews

: RT @StoneAngelNews: Incredibile a #Barcellona tre ladri rubano carrozzina motorizzata a un bambino #disabile di 7 anni e tentano di rivende… - Ros11_68 : RT @StoneAngelNews: Incredibile a #Barcellona tre ladri rubano carrozzina motorizzata a un bambino #disabile di 7 anni e tentano di rivende… - StoneAngelNews : Incredibile a #Barcellona tre ladri rubano carrozzina motorizzata a un bambino #disabile di 7 anni e tentano di riv… -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Ha davvero dell'incredibile la storia che ci arriva da Sant Andreu, uno dei dieci distretti in cui è divisa la citta' di. Qui tre uomini dell'est Europa con ben pochi scrupoli di coscienza sono stati arrestati dalla polizia per il furto di unamotorizzata appartenente ad undi soli 7 anni. I tre maldestri ladri, due russi ed un moldavo, avrebbero compiuto il furto con l'intento di rivendere lo speciale mezzo di trasporto attraverso un annuncio su internet, ma è stata proprio l'inserzionea tradirli ed a consentire alle forze dell'ordine di rintracciare ed arrestare i tre uomini. La vicenda è avvenuta a Sant Andreu L'incredibile vicenda è avvenuta come detto nel distretto di Sant Andreu, che conta oltre 130.000 abitanti ed è uno dei più periferici del capoluogo catalano. In base a quanto riportato da alcune testate giornalistiche ...