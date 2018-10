Barbara d’Urso commenta Francesco Monte al GF Vip | “Sono scioccata”

La Marchesa d’Aragona contro Barbara D’Urso : La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona attacca “Domenica Live”. Da diverse puntate Barbara D’Urso affronta il tema della nobiltà della Marchesa, chiamando in studio e in collegamento più ospiti a parlare del suo passato. Nonostante gli appelli lanciati dalla conduttrice per trovare qualcuno che porti le prove del titolo della Marchesa, ad oggi a parlare sono soprattutto quanti non credono sia nobile. Patrizia De Blanck sostiene che la Marchesa ...

Marco Carta coming out : gli auguri di Barbara d’Urso e Filippo Bisciglia : Barbara D’Urso orgogliosa di Marco Carta: la dedica dopo il coming out Non vuole più nascondersi: Marco Carta è gay. Il cantante sardo ha scelto Domenica Live e Barbara D’Urso per fare il coming out, spiegando che è un percorso non facile e diverso per tutti. A 33 anni si è sentito pronto e l’ha dichiarato, “ora mi sento più leggero e felice”. Spesso l’ammissione dell’omosessualità arriva al termine di ...

Mara Venier insegue Barbara d’Urso : gli ascolti premiano Domenica Live : ascolti tv: Barbara D’Urso con Domenica Live batte Mara Venier Domenica In e Domenica Live: chi sta vincendo la sfida della Domenica pomeriggio? La battaglia degli ascolti tra Mara Venier e Barbara D’Urso è ancora lunga: siamo solo al settimo round. Ad oggi è ancora in vantaggio il primo canale della Tv di Stato: dalla sua partenza, Mara Venier e Domenica In sono riusciti per ben quattro volte a trionfare contro il diretto ...

Belen e Mara Venier : le frecciate di Barbara d’Urso con Iva Zanicchi : Mara Venier, Barbara d’Urso a Iva: “La nuova regina di Tu si que vales!” Le interviste di Barbara d’Urso a Iva Zanicchi sono sempre molto divertenti, e anche questa volta il popolo di Twitter è impazzito per la simpatia del nuovo giudice popolare di Tu si que vales. Ma ciò che ha rubato l’attenzione di tutti sono state le frecciate che la conduttrice napoletana ha rivolto a Mara Venier e a Belen Rodriguez. Barbara ...

Barbara d’Urso riprende Patrizia De Blanck : “Niente parolacce!” VIDEO : Patrizia De Blanck dice una parolaccia e Barbara d’Urso la riprende Patrizia De Blanck ospite oggi a Domenica Live durante uno dei suoi siparietti con Filippo Nardi ha espresso una parolaccia che ha fatto sussultare tutto lo studio e anche Barbara d’Urso. Durante una delle numerose pubblicità del programma di Canale 5 Patrizia e Filippo hanno avuto infatti una simpatica discussione tanto che tutti gli ospiti hanno rivelato che la ...

Marco Carta fa coming out da Barbara d’Urso a Domenica Live : Marco Carta a Domenica Live di Barbara D’Urso: “Sono gay e innamorato” Un momento davvero commuovente quello che è andato in onda nella puntata del 28 ottobre: Marco Carta ha dichiarato di essere gay e innamorato. Il cantante sardo, vincitore di Amici di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo, nonchè di Tale e Quale Show e del Torneo del varietà di Carlo Conti, ha dapprima parlato della necessità di essere liberi per vivere ...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso imbarazzata : il clamoroso scoop nel suo studio : Barbara d’Urso è fidanzata? È questo uno dei quesiti che il mondo del gossip, di tanto in tanto, ripropone. Già, effettivamente in questo periodo di lotta serrata con Mara Venier, forse Barbarella avrebbe proprio bisogno di un fido alleato. Un po’ come Nicola Carraro, l’uomo che la attacca sui social e difende a spada tratta la moglie alla guida di Domenica In. Ma questa è certamente un’altra storia. Certo, il mondo del ...

Domenica In - il marito di Mara Venier umilia Barbara d’Urso : “Buona giornata col…” : Lo scontro tra Mara Venier e Barbara d’Urso ormai non conosce confini: tra le due è guerra aperta. Le due signore della Domenica non nascondono più l’agguerrita rivalità e non mancano di lanciarsi eloquenti frecciatine sia sul web che in diretta televisiva. Tra Barbara e Mara, però, sembra essersi aggiunto anche Nicola Carraro. Il marito della Venier, infatti, ha pubblicato un dolcissimo post dedicato alla sua dolce metà, ma in molti ...

Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo : “Sei così felice” : Barbara d’Urso si è fidanzata? Spuntano foto: il gossip di Signoretti a Pomeriggio 5 Ucci ucci sentiamo odor di caffettucci… e gossip! Si è parlato di Barbara d’Urso fidanzata oggi a Pomeriggio 5. Tra gli ospiti del salotto di oggi c’era anche Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo (e non di Visto, come erroneamente ha detto […] L'articolo Barbara d’Urso fidanzata? Spuntano foto con un misterioso uomo: ...

La sesta puntata del Grande Fratello Vip 2018 è stata all'insegna dello Show di Fabrizio Corona, entrato per un confronto con la ex Silvia Provvedi ma protagonista soprattutto per una litigata furiosa con la conduttrice Ilary Blasi. Tra...