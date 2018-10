huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Bando atomiche, perchè l'Italia non firma? - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Bando atomiche, perchè l'Italia non firma? - HuffPostItalia : Bando atomiche, perchè l'Italia non firma? - assonucleare : Il convegno promosso dal Comitato per una Civiltà dell'Amore -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Il27 ottobre del 1986, il mondo sull'orlo di una guerra nucleare che lo avrebbe portato all'autodistruzione si fermò a riflettere grazie all'intuizione di Giovanni Paolo II di convocare in Assisi tutti i leader religiosi per pregare per la pace.Subito dopo quell'incontro che scosse l'opinione pubblica e le cancellerie mondiali per la sua impressionante forza simbolica – un cattolico vestito di bianco accanto e uno shintoista, un buddista accanto a un induista, un musulmano vicino a un sikh – si tenne una preghiera corale che suscitò accuse di sincretismo religioso, cioè di contaminazione tra religioni diverse.Tuttavia, quel giorno, le varie fedi del mondo - anche grazie alla figura di san Francesco - sarebbero uscite più forti e consapevoli nelle proprie differenze. E il mondo, in un'ottica di crescente disgelo tra le due superpotenze, USA e U ...