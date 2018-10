Auto e Moto d' Epoca | a Padova vola lo show delle classiche

Auto e Moto d’Epoca : quasi 120mila visitatori. E si pensa già al 2019 : Grande successo per Auto e Moto d’Epoca 2018, considerato il più importante evento in Italia e punto di riferimento per appassionati e collezionisti di tutto il mondo, di cui siamo stati media partner, cosa che ci riempie di orgoglio proprio per l’importanza a livello internazionale del Salone e di cui ringraziamo ancora gli organizzatori. L’edizione […] L'articolo Auto e Moto d’Epoca: quasi 120mila visitatori. E ...

Si conclude Auto e moto d'epoca - sfiorate le 120mila presenze : i dettagli : Grande successo per la kermesse padovana, considerata il più importante evento in Italia e punto di riferimento per appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Trend positivo in tutti i settori, ...

Auto e motocicletta si scontrano a Gattinara : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Auto e motocicletta si scontrano ...

MotoGP - GP Australia 2018. Alex Rins fa l'Autostop nelle prove libere - Jack Miller gli dà un passaggio : Vedere due piloti in sella a una MotoGP fa uno strano effetto. Siamo abituati a vedere quelle moto sfrecciare sul rettilineo, piegate all'estremo in curva. Vederle con due piloti sopra ci fa sorridere,...

MotoGp – Rins costretto a fare l’Autostop in Australia : il gesto di Miller è da applausi [VIDEO] : Rins fa l’autostop nelle Fp3 del Gp d’Australia: Miller sorprendente, l’Australiano si ferma e dà un passaggio al collega della Suzuki E’ terminato il sabato in pista a Phillip Island. Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gp d’Australia, seguito in prima fila da Vinales e Zarco, mentre Rossi e Dovizioso partiranno dalla terza fila, rispettivamente dalla settima e nona casella in griglia. Nella ...

La madre sorprende i ladri in casa - lui corre con l'Auto e si scontra con una moto : Paura, la scorsa notte, in via Sarno Palma , nel comune di Sarno , dove una donna ha sorpreso i ladri all'interno della sua abitazione . A quel punto ha iniziato ad urlare attirando l'attenzione dei ...

Porsche Italia ad Auto e Moto d’Epoca - tra restauro e simulatori : Una presenza ormai consolidata quella di Porsche Italia ad Auto e Moto d’Epoca, protagonista con una serie di eventi e iniziative che hanno raccolto un folto pubblico di appassionati e addetti ai lavori nello stand del Marchio tedesco. Uno spazio espositivo particolare, perché scelto tramite il contest “A Pavilion for Porsche” promosso da Porsche Italia […] L'articolo Porsche Italia ad Auto e Moto d’Epoca, tra restauro e ...

5G - a Torino le prime prove su strada di un’Auto guidata da remoto : Test di Tim sul 5G (foto: Tim) Del 5G, la tecnologia mobile la cui introduzione è prevista tra il 2019 e il 2020, conosciamo ormai diversi aspetti. Sappiamo, per esempio, che ha una capacità di trasmissione venti volte superiore quella del 4G, un tempo di latenza, cioè la distanza tra sorgente e ricevente, molto basso e che permetterà grandi evoluzioni in settori come le città intelligenti e l’internet delle cose. Ma il discorso non si limita a ...

Auto e Moto d'Epoca - a Padova anche la Jaguar di Anita Ekberg : Tra queste, il suv più veloce al mondo: Stelvio Quadrifoglio. L'esemplare presentato a Padova appartiene alla Nürburgring Edition 'N-RING', la serie a tiratura limitata di, rispettivamente, 108 ...

FCA Heritage ad Auto e Moto d’Epoca tra storia e nuovi programmi : FCA Heritage è presente ad Auto e Moto d’Epoca 2018 con alcuni esemplari della sua collezione storica, ma anche con nuovi programmi che si rivolgono agli appassionati del marchio e del settore. Sullo stand sono esposte la Fiat S 61 Corsa del 1908, una Fiat 124 Sport Spider del 1967, una Pininfarina Spidereuropa del 1981, […] L'articolo FCA Heritage ad Auto e Moto d’Epoca tra storia e nuovi programmi sembra essere il primo su ...

Maserati ad Auto e Moto d'Epoca tra passato e presente" : Immancabile il Maserati Store con tante proposte come, ad esempio, la linea 'Maserati Classiche' ispirata al mondo heritage, con le più iconiche Auto d'Epoca riprodotte sulle grafiche e sulle patch ...

Nel weekend «Imola Classic» chiude la stagione motoristica all'Autodromo : ... le auto dell'Etcc dal 1966 al 1984; la Sixties Endurance, auto Sport pre-1963 e Gt pre-1966; e infine il Trofeo Nastro Rosso, riservato alle vetture di marca italiana Sport e Gt della fine degli ...

Porsche Italia protagonista alla fiera Auto e Moto d’Epoca 2018 : Porsche Italia ad Auto Moto d’Epoca con uno spazio espositivo completamente nuovo e con iniziative per i più giovani. Esposte anche le finaliste della quarta edizione del Concorso di Restauro vinto dal Centro Porsche Torino con una 964 Carrera RS Una presenza ormai consolidata quella ad Auto Moto d’Epoca. La manifestazione inaugurata oggipresso la fiera di Padova ha infatti visto la filiale Italiana di Porsche nel ruolo di ...

MotoGp – Vinales palesa cAuto ottimismo : “pista congeniale a me - ma non voglio che succeda come in Giappone” : Maverick Vinales palesa le sue sensazioni in vista del Gp d’Australia, il pilota spagnolo della Yamaha ottimista (ma non troppo) a Phillip Island Maverick Vinales è già a Phillip Island, dove domenica si correrà il terzultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo non nasconde il suo cauto ottimismo in vista del Gp d’Australia, che si disputerà su un circuito congeniale alle sue caratteristiche. Dopo ...