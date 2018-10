Atletica | Tortu va veloce ' Punto alla finale ai Mondiali e a Tokyo 2020'

Atletica - Tortu come Bolt : si allena con il Cagliari ad Asseminello : Martedì ad Arborea, in occasione della consegna dei Premi USSI Sardegna, Tortu e Maran avevano partecipato alla festa dello sport sardo con tanti atleti, dirigenti, media e addetti ai lavori vari. Il ...

Atletica : Tortu - nel'19 punto anche su 200 : ANSA, - ORISTANO , 16 OTT - "Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione, ci saranno gare importanti ma soprattutto i mondiali e farò anche i 200 metri". Lo ha detto Filippo Tortu, questo ...

Atletica Insieme - Filippo Tortu ospite di eccezione nella seconda edizione di questa importante manifestazione : Lo sprinter azzurro parteciperà domenica alla seconda edizione della giornata dedicata all’Atletica leggera nella suggestiva cornice di Piazza Navona, domenica 14 ottobre, Roma Capitale, Fiamme Gialle e Fidal Lazio organizzano la seconda edizione di Atletica Insieme, un’intera giornata dedicata all’Atletica leggera, alle famiglie e alla promozione dello sport. Dopo il successo di pubblico e di partecipazione dell’edizione ...

Atletica - definito l’Elite Club dell’Italia : 11 azzurri top - spiccano Tortu e Tamberi. Esclusa Grenot - la lista completa : È stato definito l’elenco degli azzurri che faranno parte dell’Atletica Elite Club, cioè il gruppo di merito che mette insieme i migliori italiani. Ne fanno parte 37 atleti (24 uomini, 13 donne) ma soltanto undici sono stati inseriti nel gruppo Top definito dal nuovo DT Antonio La Torre, cioè gli elementi su cui investire il maggior numero di risorse. Ci sono stati dei tagli importanti rispetto al 2018, ben 18 azzurri non fanno più ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : tante sfide a Pescara - ci sono Tamberi e Palmisano. Assenti Tortu e Trost : Lo Stadio Adriatico di Pescara ospiterà i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Atletica leggera in programma nel weekend del 7-9 settembre. Si torna in pista per uno degli ultimi appuntamenti stagionali a un mese di distanza dai fallimentari Europei, in palio 42 titoli (equamente divisi per sesso). Diversi big azzurri saranno protagonisti nel fine settimana. Su tutti spiccano Gianmarco Tamberi che ha ascoltato il parere dei suoi fan sui social e ...

Atletica : Tortu su Fb - ora sono tempiese : ANSA, - TEMPIO PAUSANIA, SASSARI,, 28 AGO - "26/8/2018 ore 9:00. Mi è stata conferita la Cittadinanza Onoraria di Tempio Pausania. Una data e un'ora che non scorderò più per tutta la vita. Mi sono ...

Atletica - Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla Continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4 100 , conclusa ...

