Atletica | Gianmarco Tamberi | “Nel 2019 punto in alto | ci sarà da divertirsi”

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Gianmarco Tamberi dà spettacolo - Andrew Howe squalificato per falsa partenza nei 200 : Termina il weekend di Atletica leggera dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2018, disputati a Pescara. Tanti campioni in pista nell’ultima giornata di gare: attesissime le stelle dell’alto Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara. Gimbo dà spettacolo pure all’interno dello stadio “Giovanni Cornacchia”: considerato che ormai non ha nulla da perdere, dato che con molta probabilità quella di oggi è stata l’ultima uscita stagionale, il 26enne ...

Atletica - Assoluti Pescara 2018 : ci sarà anche Gianmarco Tamberi. Lo hanno deciso i tifosi! : “Domenica 9 settembre devo partecipare ai Campionati Italiani Assoluti a Pescara“: con queste parole Gianmarco Tamberi annuncia l’esito del sondaggio lanciato sui social circa una sua partecipazione alla rassegna nazionale di Atletica. L’esito è stato positivo, ed ora a Gimbo non resta che rinunciare alle vacanze per una settimana fino alla gara di salto in alto. Sondaggio molto partecipato: dei 12346 utenti che hanno ...

Atletica - Diamond League 2018 : ultime finali a Bruxelles. Gianmarco Tamberi ottimo terzo (2 - 31 m) - Coleman vola nei 100. Renaud Lavillenie abdica nel salto con l’asta : Cala il sipario sulla Diamond League 2018. A Bruxelles (Belgio) gli ultimi 16 trofei in palio (oltre ad un compenso economico di 50.000 dollari) e tanto spettacolo. Gianmarco Tamberi conferma il proprio stato di forma superando quota 2,30 m per la seconda occasione in cinque giorni (2,33 m a Eberstad). Stavolta Gimbo è costretto ad arrendersi nell’altezza che gli ha permesso il secondo posto al meeting in Germania, fermandosi a 2,31 m. ...