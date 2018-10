Atletica – Da Gianmarco Tamberi a Filippo Tortu | il programma degli azzurri per il 2019

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Nel 2019 punto in alto - ci sarà da divertirsi” : È un Gianmarco Tamberi diverso da quello visto nelle ultime occasioni, sembra essere tornato, soprattutto a livello psicologico, quello visto fino allo sfortunato infortunio che ha preceduto le Olimpiadi di Rio 2016. Oggi l’atleta azzurro ha parlato all’ANSA in occasione della tradizionale riunione di programmazione dell’Atletica Élite Club al centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ dell’Acqua Acetosa ...

Atletica - Campionati Italiani 2018 : Gianmarco Tamberi dà spettacolo - Andrew Howe squalificato per falsa partenza nei 200 : Termina il weekend di Atletica leggera dedicato ai Campionati Italiani Assoluti 2018, disputati a Pescara. Tanti campioni in pista nell’ultima giornata di gare: attesissime le stelle dell’alto Gianmarco Tamberi ed Elena Vallortigara. Gimbo dà spettacolo pure all’interno dello stadio “Giovanni Cornacchia”: considerato che ormai non ha nulla da perdere, dato che con molta probabilità quella di oggi è stata l’ultima uscita stagionale, il 26enne ...

Atletica - Assoluti Pescara 2018 : ci sarà anche Gianmarco Tamberi. Lo hanno deciso i tifosi! : “Domenica 9 settembre devo partecipare ai Campionati Italiani Assoluti a Pescara“: con queste parole Gianmarco Tamberi annuncia l’esito del sondaggio lanciato sui social circa una sua partecipazione alla rassegna nazionale di Atletica. L’esito è stato positivo, ed ora a Gimbo non resta che rinunciare alle vacanze per una settimana fino alla gara di salto in alto. Sondaggio molto partecipato: dei 12346 utenti che hanno ...

Atletica - Diamond League 2018 : ultime finali a Bruxelles. Gianmarco Tamberi ottimo terzo (2 - 31 m) - Coleman vola nei 100. Renaud Lavillenie abdica nel salto con l’asta : Cala il sipario sulla Diamond League 2018. A Bruxelles (Belgio) gli ultimi 16 trofei in palio (oltre ad un compenso economico di 50.000 dollari) e tanto spettacolo. Gianmarco Tamberi conferma il proprio stato di forma superando quota 2,30 m per la seconda occasione in cinque giorni (2,33 m a Eberstad). Stavolta Gimbo è costretto ad arrendersi nell’altezza che gli ha permesso il secondo posto al meeting in Germania, fermandosi a 2,31 m. ...