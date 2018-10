Assolta Wanda Nara | non postò dati Lopez

Wanda Nara Assolta per insufficienza di prove nel caso Maxi Lopez : MILANO - È stata assolta 'per non aver commesso il fatto ' Wanda Nara , moglie e manager dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi , imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano ...

Processo Wanda Nara-Maxi Lopez : la moglie di Icardi Assolta da ogni accusa : Wanda Nara assolta per ‘insufficienza di prove’ dal Processo che la vedeva imputata a seguito della denuncia dell’ex marito Maxi Lopez Dopo che il pubblico ministero del tribunale di Milano aveva chiesto una condanna a 4 mesi di carcere per Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi è stata assolta da tutte le accuse. La Wags argentina era stata denunciata dall’ex marito Maxi Lopez per aver violato la sua privacy ...

Wanda Nara Assolta : non postò sui social i dati di Maxi Lopez : È stata assolta "per non aver commesso il fatto" Wanda Nara, imputata con l'accusa di avere postato i dati dell'ex marito Maxi Lopez. L'articolo Wanda Nara assolta: non postò sui social i dati di Maxi Lopez è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dati di Maxi Lopez postati su social : Assolta Wanda Nara : Milano, 29 ott., askanews, - Mancano prove a carico di Wanda Nara, l'ex moglie del calciatore Maxi Lopez finita sotto processo a Milano con l'accusa di aver aver pubblicato su Facebook e Twitter i ...

Wanda Nara è stata Assolta : per il Tribunale di Milano “non pubblicò sui social i dati personali di Maxi Lopez” : È stata assolta “per non aver commesso il fatto” Wanda Nara, moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, imputata nel processo davanti alla seconda sezione penale di Milano con l’accusa di avere postato su Twitter e Facebook, condividendoli pubblicamente, i dati personali, tra cui il numero del cellulare, dell’ex marito e attaccante argentino Maxi Lopez. Il giudice l’ha assolta con la formula che ricalca la ...