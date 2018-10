Arriva Nutripiatto | un progetto per aiutare i genitori a districarsi nell’arduo momento

meteoweb.eu

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Chi ha un figlio conosce molto bene ildei pasti, croce e delizia dei compitiali, capace di far capitolare anche il più risoluto degli adulti. La parola più ricorrente nelle tavole di ogni famiglia è “mangia!” oppure “non avanzare il cibo!” perché un problema frequente per il genitore, riconosciamolo, è non essere pienamente consapevole di quanto deve realmente mangiare un bambino. Un sondaggio Nestlé, svolto su un campione di quasi 300 soggetti adulti, affronta il tema evidenziando che ben il 31% è convinto che un bambino debba mangiare come un adulto per crescere bene, e che addirittura il 28% tende a preparare per i figli porzioni uguali alle proprie. Forse è proprio per questo che il 42% deiafferma che, spesso, il proprio figlio chiede una porzione minore di cibo, dimostrando che, se un’ampia parte deinon sa bene che quantità di cibo mettere nel ...