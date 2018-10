Apple Watch 4 si accorge se cadi e chiama i soccorsi La disavventura di un utente

Debutto difficile per l'Apple Watch in Italia : problemi risolti : Ci sono stati problemi per gli Italiani che hanno preso l'ultimo Apple Watch, il quarto, nella modalità più innovativa ed economica, ossia con sim virtuale, eSim,. In Italia è possibile farlo solo con ...

Telegram per iOS - il nuovo aggiornamento fa tornare l’app per Apple Watch : Dopo il sostanzioso aggiornamento ricevuto poche settimane fa che ha riscritto completamente l’applicazione in linguaggio Swift, facendola risultare più veloce ed ottimizzata, Telegram ha da poche ore ricevuto un nuovo aggiornamento per l’app per i dispositivi leggi di più...

Funziona male l'Apple Watch in Italia : problemi dell'eSim con Vodafone : Ci sono problemi da un mese per gli Italiani che vorrebbero usare l'ultimo Apple Watch, il quarto, nella modalità più innovativa ed economica, ossia con sim virtuale, eSim,. In Italia è possibile ...

Apple Watch - brevettato un cinturino con luci di notifica : E’ trapelata in rete qualche ora fa la notizia secondo cui Apple avrebbe brevettato dei nuovi, e più tecnologici, cinturini per Apple Watch che includerebbero in essi una serie di indicatori luminosi allo scopo di leggi di più...

Come spegnere Apple Watch : L’Apple Watch è senza ombra di dubbio il migliore smartWatch presente in questo momento sul mercato grazie alle tantissime funzionalità che è in grado di offrire e inoltre è il perfetto compagno da abbinare all’iPhone. leggi di più...

Come pulire l’Apple Watch : Siete dei possessori di un Apple Watch, ma non sapete Come fare per mantenerlo sempre in perfette condizioni? Lo smartWatch di Apple può essere considerato Come un vero e proprio gioiellino, considerando soprattutto il prezzo leggi di più...

I migliori accessori per Apple Watch : Con Apple Watch la società di Cupertino è ufficialmente entrata nel mondo degli smartWatch, e non poteva che farlo nel migliore dei modi, introducendo ogni anno nuovi modelli sempre più avanzati. In questa guida vi leggi di più...

iPhone XS e Apple Watch 4 - in coppia per stare bene : Nuovi iPhone XS, XS Max ed XRDisplayChip A12 BionicNotch e 3D TouchBatterieFotocamereEffetti delle fotocamereiPhone XRiPhone XRiPhone XRApple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4Apple Watch Series 4«Un guardiano intelligente per la salute»: così Jeff Williams, chief operating officer di Apple, ha definito il nuovo Apple Watch 4 durante il keynote del 12 settembre (ve ...

Apple dona 1.000 Apple Watch per aiutare la ricerca sui disturbi alimentari : Apple ha deciso di donare 1.000 Apple Watch all‘Università del Nord Carolina per far sì che i ricercatori dell’istituto conducano nuovi studi riguardo la dipendenza da cibo e bulimia nervosa. Tramite questo studio, che prende leggi di più...

Watch GT - la risposta di Huawei a Apple Watch : E' in tutto e per tutto uno sportWatch, disponibile nelle due varianti Classic e Sport, in pelle e silicone,, con un grande quadrante circolare, 46,5 mm, e corona in ceramica dove le lancette ...

Apple Watch 4 : Allenamento e Emergency SOS in un video : Durante lo scorso fine settimana, Apple ha condiviso due brevi video teaser tramite il proprio canale YouTube con protagonista il suo ultimo smartWatch. Nei filmati, da circa 30 secondi l’uno, si vedono la funzionalità SOS di emergenza leggi di più...

Le migliori app per Apple Watch : Apple Watch è il primo smartWatch creato da Apple. È in grado di svolgere molte funzioni come quella di ricevere le notifiche, senza la necessità di vederle dall’iPhone e di rispondere direttamente da esso. Di leggi di più...

Caso Khashoggi - media : torture registrate dal suo Apple Watch : Secondo quanto scrive il quotidiano turco Sabah, il dispositivo era sincronizzato con lo smartphone rimasto nelle mani della moglie. Il presidente degli Stati Uniti, in una intervista, ha assicurato "punizioni severe" se l'Arabia Saudita risulterà coinvolta. Riad: "Menzogne e accuse senza fondamento"

Caso Khashoggi - media : torture registrate dall'Apple Watch del giornalista scomparso : Secondo quanto scrive il quotidiano turco Sabah, il dispositivo era sincronizzato con lo smartphone rimasto nelle mani della moglie. Il presidente degli Stati Uniti, in una intervista, ha assicurato "punizioni severe" se l'Arabia Saudita risulterà coinvolta. Riad: "Menzogne e accuse senza fondamento"