Apple event | cosa aspettarsi dal prossimo evento dell’azienda di Cupertino

Evento Apple 30 ottobre 2018 streaming e diretta dei nuovi Mac e iPad : Inoltre, oggi, giovedì 25 ottobre, l'azienda di Cupertino ha annunciato che non solo la presentazione dei nuovi prodotti sarà trasmessa in alcuni Apple Store di tutto il mondo ma anche su Apple TV . ...

Apple - evento del 30 ottobre : ecco cosa dovremmo aspettarci : Manca ormai davvero poco all’evento Apple che si terrà il prossimo 3o ottobre a New York, e tutti ci stiamo chiedendo cosa presenterà la società di Cupertino sul palco dell’Accademia di musica di Howard Gilman a leggi di più...

Apple - iPad Mini e nuovi AirPods non saranno nell’evento del 30 ottobre : Il menu dell’appuntamento del 30 ottobre dà per certi rinnovati iPad Pro, un MacBook “low cost” e la riesumazione del Mac Mini. Più dubbi degli esperti sugli auricolari con ricarica wireless e sulla quinta generazione delle piccole tavolette

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...

Apple lancia una pagina per l'evento Apple 30 ottobre con decine di loghi diversi - : È già da diversi anni che Apple non organizza una presentazione a New York, ma in passato la Grande Mela è stata la location impiegata per eventi dedicati al mondo professionale e anche alla scuola. ...

Apple - convocata la stampa per un evento del 30 ottobre : Apple ha cominciato a spedire gli inviti stampa per un evento che si terrà a Brooklyn, New York, il prossimo martedì 30 ottobre alle ore 10.00 (ore 16:00 italiane). La frase che accompagna l’immagine nell’invito non leggi di più...

Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre : remake iPad Pro - MacBook Air e altro ancora : Non possiamo certo dire che non ce lo saremmo aspettato ma l'evento Apple ufficializzato per il prossimo 30 ottobre è arrivato comunque dopo un periodo in cui il nuovo keynote era stato pure messo in discussione. Fra meno di due settimane, Tim Cook, nella cornice insolita e nuova di Brooklyn, presenterà al mondo intero qualche nuovo device della mela morsicata ed ecco, molto probabilmente, di cosa si tratterà. Protagonista indiscusso del ...

"C'è ancora dell'altro" : ufficiale l'evento Apple. Ecco cosa potrebbe essere presentato : Giunge inatteso il misterioso invito che quest'oggi Apple ha recapitato alle redazioni di tutto il mondo. A poco più di un mese dalla presentazione dei nuovi iPhone e dell'Apple Watch , il 30 ottobre si terrà a Brooklin un'altro evento, che potrebbe riguardare la nuova linea di Mac e iPad Pro. '...

Evento Apple 30 Ottobre : nuovi iPad e iMac in arrivo : Apple dà appuntamento al 30 Ottobre: nuovi iDevice in arrivo. Apple ufficializza un nuovo Evento speciale per il 30 Ottobre. In arrivo i nuovi iPad Pro e iMac? Evento Apple 30 Ottobre Apple annuncia un nuovo Evento ufficiale per il 30 Ottobre 2018: protagonisti di questa tornata potrebbero essere i nuovi iPad Pro e diversi Mac. […]

Evento Apple 30 Ottobre : nuovi iPad e iMac in arrivo : Apple dà appuntamento al 30 Ottobre: nuovi iDevice in arrivo. Apple ufficializza un nuovo Evento speciale per il 30 Ottobre. In arrivo i nuovi iPad Pro e iMac? Evento Apple 30 Ottobre Apple annuncia un nuovo Evento ufficiale per il 30 Ottobre 2018: protagonisti di questa tornata potrebbero essere i nuovi iPad Pro e diversi Mac. […]

Apple annuncia uno "special event" per il 30 ottobre : Apple torna a stuzzicare la curiosità di fan e addetti ai lavori con un nuovo evento . Un evento che si terrà il prossimo 30 ottobre a Brooklyn, New York, e che sarà "special" , come si legge sulla ...

Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere : Un probabile Evento di Apple a metà mese potrebbe vedere la presentazione di diversi dispositivi tra cui i nuovi iPad e MACBook Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere Apple non vuole fermarsi e dopo un settembre che ha visto la presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max ed iPhone XS oltre che […]

Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere : Un probabile Evento di Apple a metà mese potrebbe vedere la presentazione di diversi dispositivi tra cui i nuovi iPad e MACBook Evento Apple a metà Ottobre? Ecco cosa potremmo vedere Apple non vuole fermarsi e dopo un settembre che ha visto la presentazione dei nuovi iPhone XS, XS Max ed iPhone XS oltre che […]

Evento Apple del 12 Settembre 2018 : la grande innovazione è la sostenibilità - : Quale altra azienda tecnologica di queste dimensioni ha una visione così a tutto campo e sopratutto tali risultati da comunicare? La durata del prodotto e l'economia circolare esterna Jackson ha ...