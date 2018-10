Antonella Ruggiero | “Quando facevo la cantante” è il titolo del nuovo album

domanipress

: 'Quando facevo la cantante' è il box completo della musica di Antonella Ruggiero #quandofacevolacantante #boxset… - TheWay_Mag : 'Quando facevo la cantante' è il box completo della musica di Antonella Ruggiero #quandofacevolacantante #boxset… - iskulirana : Antonella Ruggiero - Matia Bazar 'Ti Sento' - radiosiciliarse : ANTONELLA RUGGIERO - Stasera che sera -

(Di lunedì 29 ottobre 2018) Da martedì 20 novembre, in esclusiva su musicfirst.it, è disponibilela(Libera/distr. Artist First), la nuova opera discografica diin sei dischi e centottanta pagine. Da oggi è disponibile il preorder al link: http://bit.ly/AR-QFLC «L’idea di raccogliere parte degli innumerevoli brani suonati e realizzati dal 1996, anno in cui ho ripreso la mia attività in veste di solista, al 2018, è venuta a Roberto Colombo. – commenta– Una sera mi dice: “senti, dobbiamo farci un regalo, sarebbe giusto realizzare una raccolta di brani di diversa natura che sia un racconto sonoro di ciò che è avvenuto.” Ci pensai un po’, e mi resi conto che le esperienze fatte in questi anni sono tali e tante e di natura così diversa che sarebbe stato giusto metterle a disposizione di chi ama la musica e ne ricerca le espressioni più disparate. Ho ...