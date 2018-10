Antonella Clerici | Tapiro d’oro dopo le frasi sulla Prova del cuoco | Ho parlato di

Antonella Clerici - Portobello delude. E la rivincita di Elisa Isoardi col Tapiro : L’esordio di Antonella Clerici su Rai 1 sabato 27 ottobre con Portobello non è stato dei migliori, malgrado la presenza di Carlotta Mantovan. Gli ascolti sono stati deludenti e in più la presentatrice è stata travolta dalle polemiche per la presenza del pappagallo in tv. Come riporta il Corriere della Sera gli animalisti si sono scatenati e non hanno risparmiato Antonellina dalle critiche. La Lav su Twitter scrive: Dopo più di 30anni di ...

Antonella Clerici riceve il tapiro d’oro e si giustifica su Elisa Isoardi : Striscia: consegnato il tapiro d’oro alla Clerici per le sue frasi sulla Isoardi Antonella Clerici è tornata su Rai Uno dopo l’addio a La prova del Cuoco con la nuova edizione di Portobello, ottenendo ottimi ascolti. Difatti la popolare e storica trasmissione di Enzo Tortora, pur perdendo la sfida con il competitor, ha appassionato oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20% di share. Tuttavia la Clerici in questi ultimi ...

Striscia la Notizia - Antonella Clerici e la frecciata alla Isoardi : Valerio Staffelli la premia con il Tapiro : La frecciatina di Antonella Clerici nei confronti di Elisa Isoardi e della sua rinnovata Prova del cuoco non è di certo passata inosservata a tal punto da essere stata premiata da Valerio Staffelli ...

Portobello - il disastro di Antonella Clerici : la vogliono far fuori per il pappagallo Enrica : L'avventura di Antonella Clerici a Portobello è cominciata nel peggiore dei modi. Non solo Raiuno ha perso la sfida del sabato sera contro Canale 5 e Tu sì que vales , ma ora è la stessa conduttrice, ...

Antonella Clerici - dopo gli attacchi a La Prova del Cuoco arriva il Tapiro : «Lei è consulente ma non la vedono mai a Roma» : Domani sera a Striscia la notizia , Canale 5, ore 20.35, Antonella Clerici riceverà il Tapiro d'oro dopo la polemica scaturita dalle sue dichiarazione su Elisa Isoardi e il calo d'ascolti de La Prova ...

Portobello : Antonella Clerici alla ‘conquista’ del sabato sera : Antonella Clerici, Paolo Conticini, Carlotta Mantovan Se ne è parlato tanto, ma ora ci siamo. Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20.00 (non andrà in onda I Soliti Ignoti), riparte Portobello, il mercatino più famoso della tv, ideato più di quarant’anni fa da Enzo Tortora. Al timone di questo revival ci sarà Antonella Clerici, che dà così il via ad una sorta di sua seconda carriera, non più fatta di impegni quotidiani (La Prova del ...

«Portobello» : il ritorno con Antonella Clerici nel segno della tradizione : Portobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il castPortobello: Antonella Clerici e il cast«C’era una volta Portobello. E c’è ancora». L’inizio è all’insegna della memoria, con le immagini di Enzo Tortora che dà il benvenuto al mercatino del ...

Portobello/ Antonella Clerici con la sua semplicità convince ancora una volta : Grande emozioni per Antonella Clerici alla prima puntata di Portobello, la storica trasmissione ideata e portata al successo da Enzo Tortora: ecco gli ospiti e i momenti salienti (Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 07:16:00 GMT)